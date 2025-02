Toni Freixa revela que va con el Real Madrid en Champions League y esta es la razón: "No me importaría"

Este viernes Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid conocerá su destino en la Liga de Campeones en el sorteo que se celebrará en Nyom. Los tres equipos españoles sabrán qué equipos son sus rivales en los octavos de final y también su posible camino hacia la final de Múnich del próximo 31 de mayo.

Cordon Press Atlético, Barcelona y Real Madrid conocerán a sus rivales en el sorteo de este próximo viernes.

El conjunto blanco tuvo que eliminar al Manchester City en una eliminatoria previa, tras no conseguir finalizar la liguilla entre los ocho mejores de Europa. Y azulgranas y rojiblancos, por su parte, sacaron el billete directo para los octavos de final tras acabar en la segunda y en la quinta posición respectivamente.

BELLINGHAM SE PERDERÁ LA IDA DE OCTAVOS

El inglés Jude Bellingham vio su tercera tarjeta amarilla esta temporada en Liga de Campeones, este miércoles ante el Manchester City, y se perdería la ida de los octavos de final en caso de que el Real Madrid supere al conjunto inglés en la eliminatoria previa.

Bellingham cometió una entrada en el minuto 38 sobre Phil Foden y el colegiado István Kovács le sacó la cartulina amarilla que acarrea sanción para el centrocampista.

CORDONPRESS Jude Bellingham falló un penalti para el Real Madrid en Mestalla

Esa potencial eliminatoria de octavos de final enfrentaría al Real Madrid con Atlético de Madrid o Bayer Leverkusen, según determine el sorteo de este viernes.

Esta sanción de un partido se une a los dos encuentros de sanción en LaLiga que conoció este miércoles por su expulsión ante Osasuna, por una actitud de "menosprecio o desconsideración" al árbitro José Luis Munuera Montero por el comentario "fuck you" ('que te jodan', en inglés) en el partido en el Sadar.

LA CURISOA REVELACIÓN DE TONI FREIXA

Toni Freixa intervino este jueves en El Partidazo de COPE para repasar la actualidad futbolística y aprovechó para cargar, una vez más, contra el Real Madrid y también contra su presidente Florentino Pérez. "Está en contra de la RFEF, de la UEFA, del Balón de Oro, de los arbitrajes... ¿hay algo que le parezca bien?", reflexionaba Freixa sobre el máximo dirigente del club blanco.

EFE Kylian Mbappé celebra su tercer gol en el Real Madrid - Manchester City.

Tras ello, Nacho Peña le recordaba que Joan Laporta va de la mano con Florentino Pérez en la Superliga y Toni Freixa se mostraba de acuerdo. "Esa es su tabla de salvación, la de los clubes grandes que lo pasan mal. El Barça está en una peor situación y tienen intereses comunes", comentaba.

Y agregaba: "En mi opinión, Laporta no hace bien apoyando a Florentino en ese tema y lo he dicho muchas veces".

Juanma Castaño le mencionaba que el Real Madrid en el caso Dani Olmo ha guardado silencio y no se ha posicionado contra el Barcelona. Pero Toni Freixa no se mojaba y decía: "No me hagáis opinar de lo que hace bien el Madrid porque eso es cuestión de sus socios".

El exdirectivo del Barcelona, seguidamente, escogió al Atlético de Madrid como rival del Real Madrid en los octavos de final de la Liga de Campeones. "Es un equipo que está bien y que siempre se atreve con el Madrid. De todos modos, me hace ilusión una final entre el Barcelona y el Real Madrid", confesaba Toni Freixa.

"No me va a importar demasiado ir con el Real Madrid si el Barcelona va avanzando eliminatoria. No me parecererá mal, pero el día que eliminen al Madrid me reiré un montón como siempre que ocurre", sentenciaba.

Aunque antes de finalizar, Juanma Castaño le recordaba que en los últimos años ha tenido pocas alegrías con eliminaciones del Real Madrid, ya que el conjunto blanco se ha habituado a ganar Champions League cada poco tiempo.

CANALES DE WHATSAPP

Si te quieres enterar de la actualidad deportiva, de los mejores momentos del programa o de las curiosidades más profundas de Tiempo de Juego o El Partidazo, únete ya a nuestros canales de Whastapp PINCHANDO AQUÍ y PINCHANDO AQUÍ.