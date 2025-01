Siro López explota con Carlo Ancelotti tras este gesto en el Real Madrid - Celta: "¿Qué más hay que esperar?"

El Real Madrid logró ayer pasar a la siguiente ronda de la Copa del Rey tras una ajustada victoria contra el Celta de Vigo que acabó en prórroga. Sin embargo, la actitud del equipo y las decisiones tácticas de Carlo Ancelotti no han dejado indiferente a los expertos y periodistas deportivos, y uno de los que más ha arremetido contra el técnico italiano ha sido Siro López, tertuliano habitual en El Partidazo de COPE.

En una conversación con Juanma Castaño, López expresó su desconcierto e indignación por el desempeño del Madrid en un encuentro que, a pesar de la victoria, no cumplió con las expectativas de muchos. Siro no tardó en señalar que, a pesar de que el partido se puso a favor del Madrid tras el 2-0, la sensación era que el equipo blanco no sabía cómo controlar el juego. Según él, incluso cuando el marcador se puso a favor, el Celta comenzó a dominar la posesión y generó ocasiones, lo que dejó entrever una deficiencia en el control del juego por parte del Real Madrid.

"¿Qué más hay que esperar de este Madrid a Ancelotti?", se preguntó Siro López, quien no dudó en cargar contra la capacidad del técnico para gestionar los tiempos del partido y las decisiones que toma desde el banquillo. Para López, los cambios en el minuto 80, cuando Ancelotti sustituyó a jugadores clave como Luka Modric y Kylian Mbappé, no solo llegaron tarde, sino que no fueron suficientes para que el Real Madrid mantuviera el control de la situación.

EFE MADRID, 16/01/2025.- El entrenador del Real Madrid, el italiano Carlo Ancelotti, durante el partido de octavos de final de la Copa del Rey que Real Madrid y Celta de Vigo disputan este jueves en el Santiago Bernabéu. EFE/Sergio Pérez

Siro también mostró su descontento con la toma de decisiones del entrenador blanco cuando, tras la anulación del tercer gol de Mbappé, Ancelotti no revirtió su decisión de cambiar a algunos de sus jugadores. Para López, esto refleja una falta de claridad en la estrategia del técnico italiano. En este sentido, destacó que, aunque algunas de las críticas a Ancelotti pudieran parecer injustas (por ejemplo, en relación a los cambios), la realidad es que el Madrid sigue siendo incapaz de controlar un partido, independientemente de si el entrenador opta por hacer cambios o no.

¿Ancelotti en la cuerda floja?

Pero no solo fue la táctica de Ancelotti la que estuvo en el ojo del huracán. Siro López también dedicó palabras a los jugadores, en especial a los jóvenes del equipo, Endrick y Arda Güler, sugiriendo que el brasileño debería tener más oportunidades en el primer equipo y no quedarse como una mera promesa sin minutos de juego. López afirmó que el rendimiento de Endrick podría justificar que se le diera más protagonismo en la plantilla, algo que, según él, debería haberse demostrado más claramente en este tipo de partidos.

El Real Madrid, que sigue inmerso en una temporada llena de altibajos, tuvo que recurrir a la prórroga para asegurar su pase a la siguiente fase de la Copa del Rey, lo que generó más dudas que certezas sobre su capacidad para competir a nivel nacional e internacional. La crítica de Siro López a Ancelotti, entonces, refleja un malestar generalizado en parte de la afición y los analistas deportivos, que consideran que el equipo tiene dificultades para encontrar la estabilidad y el equilibrio necesarios para dominar partidos como el de ayer.

Aunque es cierto que Ancelotti ha logrado grandes éxitos con el Real Madrid, las voces que cuestionan sus decisiones tácticas no cesan. En este sentido, el italiano ha sido cuestionado en diversas ocasiones por su falta de adaptación a los partidos, la inconsistencia de sus alineaciones y, en especial, por no lograr que su equipo domine en los momentos clave del juego. Este encuentro contra el Celta podría ser otro ejemplo de esas preocupaciones que acechan al entrenador blanco, que ahora debe buscar respuestas rápidas para evitar que su equipo caiga en una espiral negativa.

EFE Carlo Ancelotti, durante la rueda de prensa de este miércoles en Yeda.

La próxima cita del Real Madrid será crucial para disipar las dudas sobre su verdadero nivel y si Carlo Ancelotti tiene la capacidad de reconducir la temporada a tiempo. Lo que es evidente es que, si el equipo sigue mostrando esta vulnerabilidad en el control de los partidos, las críticas seguirán siendo una constante.