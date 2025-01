Siro López defiende a Asencio tras la polémica con jugadores del Mallorca en la Supercopa: "Tiene personalidad"

El conjunto de Carlo Ancelotti quiere volver a ganar su primer título del año tras vencer al Mallorca en la semifinal por 3-0, mientras que el Barcelona superó al Athletic (0-2) en la eliminatoria de este miércoles.

Los de Carlo Ancelotti cumplieron el guion de favoritos y con goles de Bellingham, Rodrygo y uno en propia puerta de Valjent, prolongaron su racha positiva de resultados a costa del equipo bermellón, que suma un nuevo revés tras su eliminación en la Copa del Rey.

Sin sorpresas en los onces de ambos contendientes, el partido nació como se esperaba, con el Madrid luciendo artillería y el Mallorca agazapado para tapar agujeros.

En dos minutos, Mbappé, en conexión con Vinícius, ya había hecho dos incursiones, la segunda concluida con un remate franco de Luis Vázquez excesivamente blando.

La polémica del partido entre el Real Madrid y el Mallorca llegó en los minutos finales cuando se formó una tangana. Maffeo ya que tuvo varios encontronazos con Vinicius durante todo el partido, también se vio las caras con Bellingham justo cuando Rodrygo marcó el tercer gol del club blanco.

El inglés le dio una colleja al Maffeo al celebrar el tanto, lo que provocó el enfado del jugador del Mallorca. Lucas Vázquez que vio toda la escena fue corriendo a por Maffeo. En ese momento, apareció uno de los protagonistas de este feo momento: Asencio.

El canterano del Madrid enfrentado con Maffeo, le gritó: “eres muy malo”. Mientras le lanzaba besos, y el defensa mallorquinista corría a hablar con Ancelotti.

Este comentario fue la gota que colmó el vaso, hasta que llegó Muriqi que se llevó a empujones a Asencio, que se convirtió en el centro de la tangana. "Tira para allá, que eres muy malo", decía el central madridista al lateral del Mallorca. Y con el pitido final todos fueron a por él.

Además, Vinicius, que ya había sido sustituido, tuvo que ser interceptado por dos miembros del cuerpo técnico del Real Madrid, porque quería saltar al campo.

En 'El Partidazo de COPE', uno de los temas principales, fue el desenlace de esta segunda semifinal de la Supercopa de España. Siro López, comentarista del programa deportivo de COPE, aseguró que es “mourinhista” y que, por eso, tiene predisposición por Asencio.

“Ya sé que a los veteranos del Mallorca les puede enfadar”, empezó diciendo. Además, alegó que “lo de Asensio me gusta. Tiene personalidad y está para jugar muchos años en el Real Madrid. Es que no se haya arrugado, que se haya ido ahí... Me parece que tiene personalidad, que demuestra que es un chico que tiene personalidad”. A pesar de eso, Roberto Morales aseguró que “no es lo mismo la personalidad que la mala educación”

Mientras Juanma Castaño, director de 'El Partidazo de COPE', afirmó que “no arrugarse es lo que hizo Raúl que se puso cabeza con cabeza con 17 años”.

