Siro López asume que el Real Madrid no va a ganar nada esta temporada: "Me voy a morir de razón"

Kylian Mbappé asumió al final del partido "toda la responsabilidad" de su "gran error" en el penalti lanzado en San Mames ante el Athletic Club y que le detuvo Julen Agirrezabala, culminando con ese fallo un flojo partido de delantero francés.

"Mal resultado. Un gran error en un partido en el que cada detalle cuenta", dijo Mbappé en su cuenta de Instagram.

"Asumo toda la responsabilidad. Es un momento difícil, pero es el mejor momento para cambiar esta situación y demostrar quién soy", añadió Mbappé.

ANCELOTTI ARROPA A MBAPPÉ Y LAMENTA LOS ERRORES

Carlo Ancelotti admitió tras la derrota encajada en San Mamés frente al Athletic Club (2-1) que Kylian Mbappé "seguramente no está a su mejor nivel", pero recordó que el francés ha marcado ya diez goles y añadió que "hay que darle tiempo para adaptarse".

"Lo puede hacer mejor y está trabajando para ello", apostilló el técnico italiano después de señalar que tanto el francés, que erró su segundo penalti consecutivo

"A Fede no hay que tocarlo. Es un gran jugador y los errores en el fútbol se cometen", recalcó el entrenador del Real Madrid defendiendo también al uruguayo, que falló en el 2-1 de Gorka Guruzeta.

Sobre el partido, el técnico madridista consideró que "era para un empate", si bien "no hay nada que decir" por su parte al triunfo del Athletic.

"Pequeños detalles, como el fallo del penalti, nos han penalizado. Pero no tengo que evaluar a un jugador por un penalti. A veces se marca y otra no", incidió sobre esa acción en la que Julen Agirrezabala rechazó el lanzamiento de Mbappé desde los once metros. El técnico aclaró además que Mbappé, Bellingham y Vinicius son los futbolistas encargados de tirar los penaltis.

"En la primera parte a nivel defensivo lo hicimos muy bien, aunque con balón lo pudimos hacer mejor. No tuvimos muchas oportunidades. En los últimos partidos hemos mejorado algunos aspectos, pero todavía no somos lo sólidos que fuimos el año pasado. Tenemos que seguir trabajando, esa es la llave. Las dos últimas derrotas -Anfield y San Mamés- han llegado en campos muy complicados y ahora poco a poco vamos a recuperar jugadores y a volver a nuestro nivel", auguró Ancelotti.

PARADA CLAVE A KYLIAN MBAPPÉ

Julen Agirrezabala, portero del Athletic Club, ha sido clave en la victoria de su equipo frente al Real Madrid (2-1) tras parar un penalti a Kylian Mbappé con 1-0 en el marcador. El portero se mostró muy contento y confesó a la conclusión del partido que su acierto en el lanzamiento se debe al análisis previo.

"Hoy en día los estudiamos todo mucho. Falló su penalti anterior, creía que iba a repetir el lado y por suerte así ha sido", explicó el meta rojiblanco en DAZN.

Y agregaba sobre los objetivos del Athletic: "Es muy pronto, pero es importante estar instalados en los puestos de arriba. Nos da confianza. Queremos seguir esta dinámica y por qué no soñar con la Champions".

Agirrezabala, para finalizar, agradeció el apoyo de los seguidores rojiblancos que corearon su nombre casi de manera unánime al finalizar el encuentro. "Nuestra afición es increíble, sin ellos no podemos conseguir lo que logramos. Son un pilar fundamental y poder vivir este tipo de noches es increíble", destacó.

LA RESIGNACIÓN DE SIRO LÓPEZ

Juanma Castaño dio paso a los tertulianos de El Partidazo de COPE para analizar la nueva derrota del Real Madrid y la reacción más sorprendente, sin lugar a dudas, fue la de Siro López, que se mostraba resignado.

"No, no pasa nada. Nada", empezó diciendo el tertuliano ante las preguntas de Santi Cañizares, que se sorprendió al escuchar el tono relajado de su compañero. "Al final me voy a morir de razón", agregaba Siro.

"Es que ya no sé si cabrearme o no. Si es que es lo mismo de siempre. Es lo que llevamos viendo toda la temporada. Y ya llega un momento en el que ni sufre, ni casi padeces ya", se lamentaba el tertuliano por la derrota de un Real Madrid que ha vuelto a dejarse puntos en el camino en su lucha por el título contra el Barcelona.

Y agregaba para finalizar: "Supongo que el Real Madrid asume que este año pues... se puede no ganar nada. Sigamos así... No sé si hay que esperar a que pierdan la Supercopa o contra la Atalanta para que haya una reacción. No lo sé".

