La sincera opinión de Gonzalo Miró sobre que Griezmann siga en el Atlético: "Tiene que arreglarlo con Simeone"

Antoine Griezmann ha sido uno de los nombres propios del Atlético de Madrid durante la temporada. Y no solo por su rendimiento en el campo —especialmente en la primera vuelta, donde sus cifras y aportaciones fueron destacadas—, sino también por la incertidumbre generada en torno a su futuro. El jugador francés, que ha sido objeto de rumores sobre su posible marcha a la MLS, ha tomado finalmente una decisión: seguirá en el club rojiblanco.

Sin embargo, como explicó Gonzalo Miró en El Partidazo de COPE, no todo es tan sencillo como parece. La continuidad del delantero pasa también por encontrar un equilibrio físico que permita sacarle el máximo rendimiento en los momentos clave de la temporada. “No creo que no tenga más fútbol en sus botas. Nunca he pensado eso”, afirmaba Miró, quien considera que Griezmann llegó fundido al tramo final.

Y apunta directamente al entrenador. “Simeone le sobreexplota tanto que llega absolutamente fundido. Eso tiene que arreglarlo entre los dos, entre Griezmann y Simeone”, subraya Miró, evidenciando que hay una asignatura pendiente en la gestión de minutos del francés.

Una renovación que esconde claves

Aunque la continuidad de Griezmann ya está confirmada, el modo en el que se ha cerrado este acuerdo no deja de ser peculiar. Tal y como publicó el Diario MARCA, su vinculación se ha extendido aparentemente hasta junio de 2027, pero la realidad contractual es otra. El club ha optado por una fórmula financiera que permite fraccionar el salario del jugador en dos temporadas, para así ajustarse al Fair Play Financiero.

EFE Julián Álvarez celebra con Antoine Griezmann el tercer gol marcado por el Atlético de Madrid al Rayo Vallecano en LaLiga

Esta táctica, que divide el sueldo entre las campañas 2025-26 y 2026-27, no implica que el delantero vaya a seguir hasta los 36 años, sino que se trata de una maniobra contable que ayuda al club a planificar sus fichajes de verano sin sobrepasar el límite salarial.

En este contexto, Griezmann será una pieza fundamental para el próximo gran objetivo del club: el Mundial de Clubes. “Con la cabeza en el Mundial de Clubes… espero que estén haciendo una especie de pretemporada”, ironizaba Gonzalo Miró sobre el tramo final de la temporada, en el que jugadores como Galaguer o Sørloth han empezado a tener protagonismo inesperado. Puedes escuchar el análisis completo de El Partidazo de COPE aquí.

Griezmann y Simeone

Aun así, Miró mostró su incomodidad con algunos discursos del técnico argentino: “Si luego tengo que escuchar a Simeone en rueda de prensa decir que el primer tiempo de Las Palmas fue bueno, pues me deja cojonado. No entiendo ese mensaje”. El Atlético necesita soluciones, no solo compromiso

AFP7 vía Europa Press Antoine Griezmann del Atlético de Madrid observa durante el partido de fútbol de la Liga española, LaLiga EA Sports, jugado entre el Atlético de Madrid y el RC Celta de Vigo en el estadio Riyadh Air Metropolitano el 15 de febrero de 2025 en Madrid.

Más allá del compromiso renovado de Griezmann, queda pendiente una cuestión clave: el ajuste físico y táctico para que pueda rendir durante toda la temporada sin llegar extenuado a los meses decisivos. La sinceridad de Gonzalo Miró no solo aporta contexto, sino que deja entrever que el problema no es solo del jugador, sino de la gestión que se hace de él desde el banquillo.

De cara a la próxima temporada y al desafío internacional del Mundial de Clubes, el Atleti deberá aprender de los errores cometidos. Griezmann seguirá siendo el estandarte rojiblanco, pero su mejor versión dependerá de cómo se afronte esa dosificación pendiente. Y como bien dijo Miró, “eso es algo que tienen que solucionar ellos dos”.