La confesión del presidente del Atlético de Madrid sobre el futuro de Griezmann: "Es un estandarte, pero..."

Antoine Griezmann, uno de los jugadores más importantes de la historia reciente del Atlético de Madrid, sigue siendo un pilar fundamental para el equipo. Sin embargo, el futuro del francés ha estado en el aire en varias ocasiones. Esta vez, la incertidumbre sobre su continuidad en el club ha vuelto a saltar a los titulares, especialmente tras las declaraciones del presidente rojiblanco, Enrique Cerezo, en El Partidazo de COPE.

En una entrevista reciente, Juanma Castaño le preguntó a Cerezo sobre el futuro de Griezmann, con la temporada avanzando hacia su desenlace. La respuesta del máximo dirigente del Atlético fue clara, aunque rodeada de incertidumbre. Cerezo expresó: "No lo sé, no lo sé, si quiere decir nada no sé, para nosotros es el estandarte que tenemos en el Atlético de Madrid, es un jugador, como todos saben, magnífico y maravilloso. Y yo realmente no sé lo que piensa, pero dudo de que se quiera avanzar, dudo, no tengo tiempo de ver la verdad que nunca habla por el de esto."

A pesar de ser considerado el jugador clave del Atlético en los últimos años, Griezmann está viviendo una etapa crucial en su carrera. El próximo mes de marzo cumplirá 34 años y se encuentra en una fase de reflexión sobre su futuro. Tras su regreso al Atlético de Madrid en 2021, tras un paso complicado por el Barcelona, el francés ya había expresado su deseo de finalizar su carrera en los Estados Unidos, algo que le había comunicado a Miguel Ángel Gil Marín, CEO del club, en el momento de su vuelta.

Europa Press Antoine Griezmann, durante un partido del Atlético de Madrid.

Este hecho, sumado a sus constantes dudas sobre su futuro, lo convierte en uno de los puntos más debatidos en el entorno rojiblanco. En La Decisión, documental que se emitió en 2018, Griezmann confesó que su situación era incierta: "No tengo nada claro si me voy a ir o me voy a quedar", un comentario que muchos recordarán debido a la controversia que generó en su momento. El caso se resolvió con su decisión de quedarse en el Atlético, pero, al parecer, las dudas sobre su futuro no han desaparecido.

Griezmann en la recta final

Si bien el rendimiento de Griezmann sigue siendo destacado en el Atlético de Madrid, la realidad es que está en una fase final de su carrera. A pesar de su edad, sigue siendo fundamental para el esquema de Simeone, siendo una pieza clave tanto en el ataque como en la creación de juego. Su calidad y experiencia siguen marcando la diferencia en los partidos más importantes, y su influencia en el vestuario sigue siendo incuestionable. Sin embargo, la pregunta sobre si podrá mantener este nivel durante más tiempo sigue siendo una incógnita.

El técnico del Atlético, Diego Simeone, ha mostrado siempre una confianza absoluta en Griezmann, afirmando en varias ocasiones que el francés sigue siendo esencial para el equipo, a pesar de las intermitencias de su rendimiento. La relación entre ambos, más allá de la profesional, es casi de padre e hijo, como se refleja en las palabras de Simeone cuando elogia la capacidad de Griezmann para influir en el juego, a pesar de los altibajos.

Aunque aún tiene un contrato con el Atlético hasta 2026, el interés de Griezmann por jugar en la Major League Soccer (MLS) no es un secreto. El delantero ha manifestado en varias ocasiones que, después de su etapa rojiblanca, su destino podría estar en los Estados Unidos, algo que incluso ya le había anunciado a los responsables del club. Esta posibilidad es cada vez más real, especialmente tras una temporada en la que se muestra cada vez más maduro y dispuesto a tomar decisiones difíciles para su futuro.

Europa Press Griezmann se marchó al Barcelona y regresó al Atlético de Madrid.

El interés de clubes de la MLS, como Los Ángeles FC, no hace más que confirmar las intenciones de Griezmann. El jugador, quien mantiene una buena relación con varios futbolistas franceses que militan allí, como Olivier Giroud y Hugo Lloris, podría acabar su carrera en una liga que le atrae mucho tanto a nivel deportivo como personal. Su rendimiento esta temporada ha sido impresionante, pero la duda persiste sobre si se verá capaz de continuar en la élite del fútbol europeo, o si ya es el momento de cambiar de aires y poner rumbo a Estados Unidos.

El dilema de Griezmann

La decisión final de Griezmann dependerá de varios factores. La relación con Simeone, la forma en que se sienta físicamente y las ofertas que lleguen desde la MLS serán determinantes. Si decide quedarse, el Atlético tendrá a uno de los mejores futbolistas de la historia reciente del club, un hombre que ha dado todo por la camiseta rojiblanca, pero si opta por marcharse, lo hará tras una etapa gloriosa en la que ha sido el máximo goleador histórico de la entidad.

En cualquier caso, lo que parece claro es que la despedida de Griezmann está cada vez más cerca. La pregunta es si será en este verano, tras cumplir 34 años, o si continuará un año más en el Atlético, jugando en su última temporada en la élite del fútbol europeo antes de dar el salto a la MLS.