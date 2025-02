¿Por qué Rubiales indemniza solo con 3.000 euros a Jenni Hermoso? Un catedrático de derecho da la clave: "El dolor"

La sentencia contra Luis Rubiales por su beso no consensuado a Jenni Hermoso el pasado agosto ha causado un revuelo en la opinión pública y, especialmente, en el ámbito judicial. Mientras la Fiscalía solicitaba una pena de prisión de año y medio para el expresidente de la RFEF, el magistrado ha decidido imponerle una multa económica de 10.800 euros, además de una indemnización de 3.000 euros a la víctima. ¿Por qué tan solo esta cantidad en concepto de indemnización? ¿Qué justificación hay detrás de esta cifra?

En un esclarecedor análisis del caso, el catedrático de derecho Emilio Cortés ha detallado las claves de la sentencia, ofreciendo una perspectiva que combina lo legal y lo social. En una charla con Juanma Castaño en El Partidazo de COPE, Cortés fue tajante al explicar que la indemnización de 3.000 euros está vinculada al “dolor” experimentado por Hermoso tras la agresión. En términos legales, este tipo de daño es medido y calibrado a partir de los efectos inmediatos que la acción ha tenido sobre la víctima. El catedrático subrayó que la indemnización no puede cubrir posibles consecuencias sociales o emocionales que se escapen al ámbito de la justicia penal.

Cortés explicó que el sistema judicial ha seguido un criterio proporcional a la gravedad del hecho, que en este caso es un beso no consentido. El juez ha establecido una multa que tiene en cuenta el daño causado por la acción de Rubiales, sin entrar a valorar la capacidad económica del condenado. Es decir, la cuantía de la multa no depende de si Rubiales tiene o no una fortuna, sino de la gravedad del acto en cuestión. Esto también se aplica a la indemnización, que se fijó teniendo en cuenta el “dolor” causado por la agresión sexual.

Alamy Stock Photo El presidente de la Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, besa a Jenni Hermoso después de que España ganara la final de la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023 entre España e Inglaterra en el Estadio Australia en Sídney, Australia

La clave aquí es que, según el catedrático, el derecho penal no puede evaluar consecuencias futuras, como el impacto social que Hermoso pueda experimentar a partir de ahora. Esto lleva a la conclusión de que el daño moral y emocional de la víctima no debe ir más allá de lo que razonablemente se puede atribuir al acto en sí. La compensación económica de 3.000 euros busca, por tanto, resarcir el sufrimiento inmediato causado por el beso, pero no tiene en cuenta el dolor social o profesional que Hermoso podría enfrentar a largo plazo.

¿Es justa esta indemnización?

Muchos se han preguntado si 3.000 euros son suficientes para cubrir el sufrimiento de Jenni Hermoso. La fiscalía y las defensas tienen opiniones encontradas al respecto. Para algunos, esta cifra podría parecer simbólica, insuficiente frente al daño que ha sufrido la futbolista tanto a nivel personal como profesional. Sin embargo, Cortés explicó que el derecho penal tiene limitaciones, y no puede ofrecer respuestas a todas las implicaciones sociales o psicológicas de un acto de agresión sexual. Además, el magistrado ha señalado que no se puede exigir una indemnización por factores que se encuentren fuera del control directo de Rubiales.

Un punto clave que ha resaltado la sentencia es la importancia del consentimiento. El catedrático reiteró que el acto de Rubiales no fue solo un error de juicio, sino una agresión sexual en toda regla, dada la falta de consentimiento de Hermoso. La sentencia establece que el beso en los labios, dado en un contexto claramente desigual de poder, constituye una forma de cosificación de la víctima, un factor que aumenta la gravedad de la agresión.

El impacto social de este caso ha sido otro tema recurrente en los debates. Según Cortés, el dolor de Hermoso es el resultado de la agresión en sí, pero las posibles consecuencias posteriores, como un ambiente hostil en los estadios o las presiones mediáticas, no son atribuibles directamente al comportamiento de Rubiales. Sin embargo, Mónica Marchante apuntó un aspecto clave: independientemente del monto de la indemnización, lo más importante es que la sentencia ha puesto en evidencia que cualquier mujer puede ser víctima de agresión sexual, independientemente de su comportamiento posterior, lo que ha sido un avance importante en la sociedad.

Europa Press Luis Rubiales, durante el juicio por su beso no consentido a Jenni Hermoso

La sentencia también deja preguntas sobre el futuro de Hermoso en el mundo del fútbol. La jugadora ha sido sometida a una presión social y mediática que ha afectado tanto a su vida personal como profesional. Se ha especulado sobre si podrá o no regresar a jugar en España sin enfrentar un ambiente hostil, tanto de aficionados como de algunos sectores de la prensa. En este contexto, la indemnización económica de 3.000 euros podría parecer reducida en relación al sufrimiento que ha sufrido Hermoso, especialmente si se considera el daño psicológico y las presiones sociales que probablemente tendrá que soportar.

El futuro de Jenni Hermoso en el fútbol español

La sentencia contra Rubiales, con la multa y la indemnización a Jenni Hermoso, refleja una justicia proporcional en términos legales, aunque algunos sectores consideren que el daño sufrido por la víctima es mayor de lo que el sistema judicial ha podido reconocer. Aunque la indemnización es discutible, lo que queda claro es que el sistema judicial ha reafirmado que un beso no consentido es una agresión sexual y que, en consecuencia, el respeto por la autodeterminación sexual de las personas debe ser una prioridad.

Como destacó Emilio Cortés, lo fundamental es que el derecho penal intervenga para enseñar a respetar el consentimiento y, a su vez, se dé visibilidad a la situación de la víctima, independientemente de cómo reaccione socialmente. A pesar de que la cuantía de la indemnización no ha satisfecho a todos, el paso más relevante de este juicio ha sido la condena de la agresión sexual y la validación de que cualquier víctima merece ser tratada con el mismo respeto, sin importar su comportamiento posterior.