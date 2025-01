La reflexión de Manolo Lama tras el "mal partido" del Real Madrid contra el Celta: "Innecesario"

El Real Madrid sufrió este jueves para clasificarse para los cuartos de final de la Copa del Rey. Mbappé y Vinicius dieron una ventaja de dos goles al equipo blanco contra el Celta, pero el conjunto gallego forzó la prórroga gracias a los tantos de Bamba y Marcos Alonso en el tramo final del partido.

Cordon Press Los jugadores del Real Madrid celebran la victoria contra el Celta.

Los pupilos de Carlo Ancelotti querían dejar atrás el duro varapalo que supuso la derrota contra el Barcelona en la final de la Supercopa de España y, aunque ganaron, las sensaciones no fueron las mejores. Y por si fuera poco, el Santiago Bernabéu recibió con pitos a Tchouaméni, Ancelotti, Mendy y Vinicius como castigo a lo sucedido en Arabia Saudí.

SUSTO CON FINAL FELIZ EN LA PRÓRROGA

Los de Ancelotti, con el colchón del 2-0 y ante un Celta algo desorganizado, disfrutaban de sus mejores minutos y oportunidades, parecía que el 3-0 estaba al caer. Sin embargo, el Celta asustó a los blancos con varias ocasiones sobre la portería de un Lunin que evitó el tanto celeste en varios ocasiones.

La renta madridista pudo ser superior, pero el VAR anuló un gol de Arda Güler, quien la empujó a placer gracias a la generosidad de Vinícius dentro del área cuando encaraba al portero, pero la posición del brasileño al recibir el balón era adelantada. El que sí valió fue el tanto de Bamba tras un error grosero de Camavinga en la salida, para meter el miedo en el cuerpo al Bernabéu en la recta final.

Y la machada del Celta, al menos para forzar la prórroga, llegó de penalti cometido por Raúl Asencio cuando el partido ya agonizaba, y Marcos Alonso no falló desde los once metros, para silenciar el Bernabéu y hacer soñar a los aficionados celestes. Ya en los 30 minutos extra, el Real Madrid intentó hacer valer las piernas frescas de Jude Bellingham, Fede Valverde y Endrick, que entraron antes del final de los 90 minutos.

EFE Endrick celebra uno de sus goles contra el Celta besando la camiseta del Real Madrid

Pero con la prórroga llegó el descontrol, y ahí el Real Madrid está cómodo, aunque no terminaba de encontrar el camino hacia el triunfo, y sufría mucho atrás con las contras del Celta, que pidió otros dos penaltis por manos que el árbitro no las entendió para señalar pena máxima.

El Real Madrid no quería los penaltis y demostró más pegada que su rival, con los potentes y bellos tantos de Endrick, por partida doble, y Valverde en la segunda parte de la prórroga, para ya no sufrir más sustos y avanzar a cuartos de Copa del Rey.

LA REFLEXIÓN DE MANOLO LAMA

Juanma Castaño, durante el 'Tiempo de Opinión' de El Partidazo de COPE, preguntó a Paco González y Manolo Lama qué les gustó del partido del Real Madrid.

"Me han gustado muy pocas cosas", afirmó el director de Tiempo de Juego, que fue el primero en pronunciarse. Y agregó: "Me han gustado las 64.000 personas que han ido a ver el partido y no a dar bronca. El gol de Valverde y quizás Endrick, pero muy poco... e incluso Asencio y Camavinga, que deben pelear por ser titulares, han quedado señalados en los goles".

EFE Valverde celebra el cuarto gol del Real Madrid contra el Celta en la Copa del Rey.

Manolo Lama, por su parte, comentó: "Le doy un aprobado al Real Madrid porque ha pasado la eliminatoria, pero el partido no ha sido bueno".

Y añadió: "Para mí, lo peor es que un equipo como el Real Madrid, que va ganando 2-0 en el minuto 80, ha cometido esos dos errores. No se lo puede permitir porque tenía la eliminatoria sentenciada".

"Ha salvado un match ball al que era innecesario llegar. El Real Madrid tenía que haber resulto el partido con 2-0 mucho antes", sentenció el narrador de Tiempo de Juego.

