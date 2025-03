La reflexión de Juan Carlos Unzué y el amor incondicional por su mujer en el día a día con ELA: "Tenemos que decir lo que sentimos"

Juan Carlos Unzué, exfutbolista del Sevilla FC y el FC Barcelona, se ha convertido en un símbolo de fortaleza y esperanza en la lucha contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA). Desde que anunció su diagnóstico en 2020, ha dedicado su vida a visibilizar la enfermedad y a exigir mejores condiciones para los afectados. "Lo sigo llevando bien. Mentalmente, estoy fuerte, tranquilo y preparado para lo que venga", aseguró en una entrevista reciente en El Partidazo de COPE.

Un referente en la lucha contra la ELA

A pesar del avance progresivo de la enfermedad, Unzué ha demostrado que la actitud y la aceptación son clave. "No me imaginaba nada. Si algo he aprendido es que es una enfermedad tan variable que no puedes coger ningún referente". Su determinación por seguir adelante y su compromiso con la causa han sido fundamentales en la aprobación de la Ley ELA, que busca garantizar asistencia a los pacientes que requieren ventilación asistida las 24 horas del día. "Hemos presentado un plan de choque para atender y cuidar a las personas que lo necesitan", explicó, subrayando la importancia de que las ayudas lleguen a todos los hogares afectados.

Juan Carlos Unzué, en El Partidazo de COPE

Unzué también ha recorrido España con su mujer para dar visibilidad a la enfermedad y ha convertido su lucha en una misión personal. "Hemos visitado muchas ciudades, pero siempre relacionadas con la enfermedad. Eso me ha hecho sentirme útil y tener la sensación de que mi vida sigue teniendo sentido". Esta actitud le ha permitido encontrar un propósito más allá de su carrera en el fútbol, aunque reconoce que le dio pena dejar de comentar partidos en DAZN: "Disfrutaba porque me ha ayudado a ver los partidos con mirada de entrenador, no de espectador".

El apoyo inquebrantable de su esposa

Uno de los pilares fundamentales en la vida de Unzué ha sido su esposa, María. Su compañía y entrega incondicional han sido un motor en su día a día con la enfermedad. "Lo que yo he sentido es amor incondicional por mi mujer porque María, desde el primer día, está a mi lado haciendo todo lo que necesito, con todo su cariño y su respeto", confesó emocionado.

Lo que yo he sentido es amor incondicional por mi mujer porque María, desde el primer día, está a mi lado haciendo todo lo que necesito, con todo su cariño y su respeto" Juan Carlos Unzué Exfutbolista y referente en la lucha contra la ELA

Para Unzué, expresar los sentimientos es esencial. "He aprendido a mostrar con toda sinceridad mis emociones; es algo que nos cuesta, especialmente a la gente del norte y a los hombres. Tenemos que decir lo que sentimos y, sobre todo, si es positivo". Su historia es un recordatorio del valor de la comunicación y el afecto en los momentos más difíciles.

Su decisión de no someterse a una traqueotomía también fue muy meditada. "Con el paso del tiempo, lo que he vivido y disfrutado me ha hecho ver que no hay suficiente calidad de vida en vivir con un respirador. No me veo tumbado respirando a través de una máquina". A pesar de la dureza de la enfermedad, sigue adelante con una actitud ejemplar: "No soy tan estúpido de pelear con alguien a quien nadie ha vencido, por eso trato de convivir".

Además, Unzué ha señalado la importancia del apoyo de sus amigos y de cómo, aunque algunos tardaron en contactarlo, él valoró cada muestra de cariño. "Me sorprendió que algunos me escribieron cinco meses después del diagnóstico porque no sabían qué decirme. Yo les decía que simplemente me llamaran o me escribieran. Cada gesto es pura energía para seguir adelante". Ha encontrado en su entorno una fuente de motivación, asegurando que la empatía y la sonrisa de la gente le dan fuerzas para continuar. "He sentido que mi presencia genera sonrisas y eso es pura energía".

Juanma Castaño, con Juan Carlos Unzué en El Partidazo de COPE

La aprobación de la Ley ELA ha sido una de sus mayores victorias colectivas. "Lo más complicado lo hemos conseguido tras muchos años de trabajo. Ahora queda lo más importante, que lleguen las ayudas a las casas de todos los afectados". Con esperanza, confía en ver cómo este plan se materializa en beneficios concretos para quienes lo necesitan. "Hemos peleado todos para que el que quiera seguir viviendo, pueda hacerlo; y el que no, también tenga esa posibilidad, pero que el motivo no sea económico".

A pesar de la dureza de la enfermedad, Unzué afirma que ha aprendido a valorar cada día y a no lamentarse por lo perdido. "Nada porque he aprovechado muy bien los 57 años que tengo. Cuando he querido hacer algo, lo he hecho. Eso me da tranquilidad". Su perspectiva sobre la vida ha cambiado, y ahora admira profundamente a otros pacientes de ELA que afrontan su situación con valentía. "Haberlos podido conocer me hace sentir bien y tener esa admiración por ellos".

Lo único que no merezco cuando no esté es que sientan pena o tristeza. Me gustaría que ese duelo sea lo más rápido y corto posible y que aprovechen cada día de su vida como yo lo he aprovechado" Juan Carlos Unzué Exfutbolista y referente en la lucha contra la ELA

Por último, Unzué espera que su legado sea el de haber ayudado a visibilizar la enfermedad sin generar lástima. "Lo único que no merezco cuando no esté es que sientan pena o tristeza. Me gustaría que ese duelo sea lo más rápido y corto posible y que aprovechen cada día de su vida como yo lo he aprovechado". Su mensaje es claro: la actitud es fundamental y cada día cuenta.