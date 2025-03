Pedro Martín aclara la polémica en el gol de Brahim del Real Madrid - Atlético con Vinicius: "Hay fuera de juego, pero..."

El reciente derbi de Champions entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid ha estado rodeado de controversias arbitrales que siguen dando de qué hablar. En especial, la jugada que involucró el segundo gol del equipo blanco, anotado por Brahim Díaz, ha generado un intenso debate en torno a la posible posición de fuera de juego de Vinicius Jr., quien se encontraba en una posición adelantada en el momento del remate. Para arrojar algo de luz sobre esta cuestión, Pedro Martín, experto arbitral de El Partidazo de COPE, se ha pronunciado en una intervención que ha resuelto algunas de las dudas suscitadas entre los aficionados.

Brahim Díaz aprovechó una gran jugada colectiva para marcar el 2-1 a favor del Real Madrid. Sin embargo, la imagen mostraba a Vinicius Jr. en una clara posición adelantada en el momento del remate de su compañero. En ese instante, el brasileño se encontraba casi en la línea de visión de Oblak, el portero del Atlético de Madrid, lo que generó la inquietud de que su presencia podría haber interferido en la acción y causado un posible fuera de juego.

El VAR no intervino, y el gol fue válido, lo que generó una rápida reacción de algunos seguidores del Atlético de Madrid, que comenzaron a denunciar la posible infracción. En medio de este debate, Juanma Castaño, presentador de El Partidazo de COPE, consultó a Pedro Martín sobre la jugada, pidiendo su opinión experta sobre la posible infracción.

La imagen del posible fuera de juego de Vinicius

En su intervención, Pedro Martín fue claro al respecto: "Hay fuera de juego, porque está en posición adelantada, pero no influye en la jugada." Esta explicación se basa en uno de los principios clave del reglamento del fútbol: para que un fuera de juego sea sancionado, el jugador debe estar involucrado activamente en la jugada, ya sea interfiriendo con un adversario o alterando la visión del portero. Sin embargo, en este caso, el experto arbitral destacó que, aunque Vinicius estaba en fuera de juego, no tuvo impacto directo en la jugada ni en la visión de Oblak, ya que el balón fue a otro lado de la portería y el brasileño se encontraba saliendo de la jugada.

¿Por qué el árbitro no sancionó la infracción?

El reglamento de la FIFA establece que un jugador en posición de fuera de juego puede ser sancionado si impide a un adversario "jugar o intentar jugar el balón", o si "obstruye claramente el campo visual del adversario". En este caso, aunque Vinicius estaba ligeramente adelantado en el momento del disparo de Brahim, el balón fue a la parte opuesta de la portería y no hubo interferencia directa en la visión del portero, ya que el brasileño se encontraba desplazándose fuera de la trayectoria del balón.

Pedro Martín también recalcó que el árbitro no consideró que Vinicius estuviera causando una obstrucción suficiente como para invalidar el gol. Además, no hubo un reclamo directo por parte de los jugadores del Atlético de Madrid durante el partido, lo que refuerza la decisión del colegiado.

La otra jugada polémica del partido fue la que ocurrió en el primer tiempo, cuando Rodrygo Goes reclamó un penalti tras un claro agarrón por parte de Javi Galán. El delantero brasileño se quejó de forma enfática al árbitro, pero éste no sancionó la acción. Pedro Martín, al respecto, afirmó que "me parece poco penalti", indicando que, en su opinión, el contacto no fue lo suficientemente fuerte como para considerarlo como una infracción merecedora de penalti. Para el experto arbitral, la decisión del árbitro de no pitar la pena máxima fue correcta.

Pedro Martín defendió tanto la decisión del árbitro Clément Turpin de no sancionar el fuera de juego como la de no pitar el penalti. Para él, la jugada del gol de Brahim fue completamente válida, ya que, a pesar de la posición adelantada de Vinicius, su presencia no influyó en la jugada ni en la visión de Oblak. En cuanto al penalti no señalado a Rodrygo, el árbitro actuó correctamente al no considerarlo suficiente para sancionar una infracción.