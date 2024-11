La nota que pone Nacho Peña a Kylian Mbappé tras 100 días como jugador del Real Madrid: "Como Zidane"

Este pasado jueves Kylian Mbappé cumplió 100 días como jugador del Real Madrid. El francés debutó con la camiseta blanca el pasado 14 de agosto en la Supercopa de Europa contra el Atalanta, partido en el que margó el segundo gol del equipo blanco, que terminó levantando el primer trofeo de la temporada.

Pese al gran estreno, el atacante no ha encontrado su mejor versión por el momento. Aunque en 16 partidos ha anotado 8 goles, cifras que muy pocos jugadores alcanzan pero que no están a la altura de un Kylian Mbappé que acostumbra a brillar.

LÍOS CON EL PSG TRAS SU SALIDA

La Federación Francesa de Fútbol ha rechazado este viernes el recurso que el PSG presentó contra el pago que debe realizar a Mbappé de 55 millones euros en sueldos y primas salariales, por lo que el caso acabará en la justicia ordinaria.

El equipo de la capital parisina habría retenido dicha cantidad después de apartar al delantero de la primera plantilla con la intención de que tomara una decisión respecto a su futuro.

Esta es la tercera decisión favorable al futbolista del Real Madrid sobre el pago de las cantidades que adeudaría el Paris Saint-Germain de su último año de contrato. Desde el club francés aseguran que Mbappé asumió compromisos “públicos y privados, claros y reiterados”.

A este lío extradeportivo, hay que sumar las no convocatoria con Francia. Deschamps no ha citado a la gran estrella gala en los dos últimos parones de selecciones y el debate está abierto en el país vecino. El seleccionador ha esquivado la polémica en sus ruedas de prensa, pero el presidente de la FFF se pronunció al respecto en un podcast de 'L'Equipe'.

"Se encuentra en un momento deportivo delicado. Cuando es el mejor jugador del mundo, es un activo insustituible para la selección francesa. Mi único deseo es que vuelva a ser lo que es y que se una a nosotros en marzo en la próxima convocatoria", explicó el dirigente francés.

Y agregó para finalizar: "Sé que Deschamps fue a Madrid para reunirse con él y hubo muchas conversaciones. Me pareció algo natural y me mantuvo informado sobre la situación. Yo soy el presidente de la Federación, no soy el entrenador".

LA NOTA QUE LE PONE NACHO PEÑA A MBAPPÉ

Juanma Castaño, durante el Tiempo de Opinión, preguntó a Nacho Peña sobre la nota que ponía a Kylian Mbappé, que cumplía 100 días como jugador del Real Madrid. Y el tertuliano fue muy claro con su respuesta. "Insuficiente", respondió.

La contestación sorprendió mucho al director de El Partidazo de Copa y Nacho Peña justificó esa nota. "Para mí es insuficiente, pero porque hasta la fecha está por debajo de las expectativas que yo tenía de él", comentaba.

Y añadía: "Yo creo que solo le recuerdo dos momentos en los que he visto al verdadero Mbappé. Y fue el golazo en Vigo y el tanto que le metió al Alavés, que es sensacional. Y tampoco es normal que no emboque todas las ocasiones que está teniendo. En cuanto marque un doblete, haga un 'hat-trick' o le salga un partidazo en Anfield creo que la nota podría subir".

Pese a la baja nota que le daba, Nacho Peña intentó justificar la nota con las estadísticas del francés. "Teniendo malos números o pareciéndome insuficiente, ha metido ocho goles en 16 partidos", señalaba.

El tertuliano, para finalizar, comparó la situación de Mbappé con la que vivió Zidane en sus inicios en el Real Madrid. "El Bernabéu empezó pitándole y luego la reventó. Sus primeros tres meses fueron complicados y le llegaron a caer muchos 'palos'".

