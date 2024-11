Nacho Fernández habla claro sobre la polémica del Balón de Oro y el plantón del Real Madrid: "Yo hubiera ido"

Nacho Fernández no aceptó la propuesta de renovación por un año del Real Madrid y abandonó el club de su vida a los 34 años, para firmar por el Al-Qadisiyah FC, recién ascendido de la liga árabe, avalado por su técnico, el español José Miguel González ‘Míchel’

Con 26 títulos logrados y 364 partidos disputados con el Real Madrid, Nacho decidió cerrar su etapa para acabar su carrera lejos de España. Valoró la opción de jugar en Estados Unidos pero finalmente se decantó por el fútbol saudí por la apuesta de Míchel y una propuesta económica irrechazable.

Desde que llegó al club árabe, Nacho asumió el papel de líder tanto dentro como fuera del campo.

Un puesto que el Real Madrid echa de menos después de la lesión de la grave lesión de Éder Militao, su segunda rotura del ligamento cruzado anterior, en esta ocasión de la rodilla derecha que también afecta a los meniscos, deja más debilitada una defensa que comenzaba el curso con lo justo, en la que Carlo Ancelotti también perdió para toda la temporada a Dani Carvajal, y cambia el plan de ruta marcado por los dirigentes del Real Madrid, que ya estudian el mercado.

El riesgo que se tomó en la confección de la plantilla para la temporada 2024-25, con la decisión de no acudir al mercado para cubrir el hueco que dejó Nacho Fernández con su salida, ahora pasa factura al Real Madrid tras juntarse varios factores con altas dosis de mala fortuna.

Nacho Fernández y la decisión del Real Madrid

Durante su entrevista en 'El partidazo de COPE', Miguel Ángel Díaz, reportero que sigue al Real Madrid, le preguntó por la gala del Balón de Oro, a la que no acudió el club blanco, después de que este lunes Rodri Hernández pasara por el programa.

El Real Madrid decidió no ir a Francia después de enterarse de que Vinicius no iba a ser el ganador de uno de los galardones individuales más importantes. Nacho Fernández aseguró que “la decisión es del club. Tendrán sus motivos”. Además, el jugador admitió estar “muy contento por Rodri por lo buen tipo que es”, aunque “si me preguntas antes de gala, sin ningún tipo de dudas se lo hubiera dado a Vinicius. Es el número 1 del mundo, pero me alegro por Rodri”.

“Le mandé un mensaje y felicité a Rodri", pero también habló con Vinicius: "Le dije que este tipo de cosas le van a hacer más fuerte y lo ganará en el futuro. No he visto a un jugador que haya sabido sobreponerse a tantas dificultades durante su carrera como él; tiene una fortaleza mental que es admirar”.

El exmadridista también se pronunció por la ausencia de Vinicius. “Yo hubiera ido a la gala pero ese momento tiene que ser.. el problema es que se había generado todo a que lo iba a ganar”, admitió. Aunque también se puso en la piel de su antiguo compañero y estrella del Real Madrid: “No tiene que ser fácil gestionar que tienes el Baló de Oro en la mano y en el último momento te dicen que no lo vas a tener. Tiene que ser un palo muy duro”.

