El meteorólogo Mario Picazo explica por qué el gran apagón eléctrico no tiene que ver con el tiempo: "Razones de peso"

Desde los primeros instantes del gran apagón eléctrico que afectó a gran parte de España, surgió una pregunta que muchos se hicieron: ¿pudo deberse a una circunstancia climática? La climatología extrema suele estar detrás de fallos en infraestructuras críticas, y algunas autoridades lusas apuntaron en esa dirección. Sin embargo, el reconocido meteorólogo Mario Picazo ha aclarado en una entrevista en El Partidazo de COPE que esta vez el tiempo no ha sido el culpable.

En conversación con Juanma Castaño, Picazo explicó que, pese a que en los últimos meses España ha vivido numerosos episodios meteorológicos intensos, en las horas previas al apagón no se registró ningún fenómeno extremo que justificara semejante incidente eléctrico. "Para muchos ha sido una sorpresa", afirmaba Picazo, tras conocer que desde Portugal se llegó a señalar a una supuesta "vibración atmosférica inducida" como posible origen del fallo.

"No hemos tenido una situación extrema"

El meteorólogo detalló que este fenómeno, conocido técnicamente como vibración atmosférica inducida, puede ocurrir cuando se combinan fuertes vientos, cambios bruscos de presión y amplias diferencias térmicas en un corto periodo de tiempo. Tales condiciones pueden generar tensiones en infraestructuras como cables de alta tensión o torres eléctricas, favoreciendo roturas o caídas de servicio.

EFE Imagen de la estación de tren de Atocha, en Madrid, donde cientos de pasajeros esperan pasar la noche hasta que se reanude la circulación de trenes tras el apagón eléctrico que se ha producido hoy lunes en la Península Ibérica

Sin embargo, Picazo fue claro: "No ha sido el caso durante las últimas horas; no hemos tenido una situación extrema". Aunque admitió que en mayo es normal que haya amplitudes térmicas considerables en algunos puntos de España, insistió en que "no tenemos constancia de que se haya producido una situación que haya podido llevar a ese desenlace".

Durante su intervención, subrayó que la meteorología podría ser "una de tantas variables" a considerar en la investigación, pero que, en su opinión, "hay razones de más peso" que explicarán lo sucedido. Estas declaraciones desmontan la tesis inicial planteada desde el operador eléctrico portugués y dirigen el foco hacia otros factores técnicos o estructurales.

La confusión en los primeros momentos de un apagón de esta magnitud es habitual. Tal y como señala el propio Picazo, "de momento, de todas las teorías que se han puesto sobre la mesa, realmente creo que la meteorológica es quizá la que menos peso tenga ahora". Una reflexión que invita a esperar las conclusiones oficiales de los expertos en infraestructuras energéticas.

El valor de la información técnica

En situaciones como la vivida, donde millones de ciudadanos se ven afectados repentinamente, la rapidez y la claridad en las explicaciones técnicas son fundamentales. Voces autorizadas como la de Mario Picazo ayudan a desmontar teorías precipitadas y a centrar la atención en análisis serios y profesionales.

EFE Vecinos de Elche compran en una tienda de ultramarinos durante el apagón eléctrico que se ha producido hoy lunes en la Península Ibérica

A lo largo de la entrevista en COPE, Picazo mostró también una visión positiva de algunos efectos sociales de este "batacazo eléctrico", destacando cómo muchos aprovecharon para desconectar de la tecnología y recuperar costumbres más humanas: "Me ha gustado ver a la gente paseando, hablando, leyendo, no teniendo el móvil en mano todo el día".

Mientras se investigan las verdaderas causas del apagón eléctrico en España, la tranquilidad que transmiten expertos como Picazo resulta esencial para interpretar los hechos sin caer en alarmismos innecesarios. Como el propio meteorólogo subrayaba, "seguramente vamos a ir descubriendo durante los próximos días o semanas" las verdaderas razones de un suceso que, de momento, sigue envuelto en incógnitas.