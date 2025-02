Lucas Pérez revela el gesto de la directiva del Deportivo que le hizo ver que lo mejor era irse: "Dudan del capitán"

En una entrevista emocionante en El Partidazo de COPE, Lucas Pérez abrió su corazón y explicó las razones que le llevaron a tomar la difícil decisión de dejar el Deportivo de La Coruña, un club al que había regresado con la ilusión de cerrar su carrera en su casa. A finales de enero, su salida sorprendió a los aficionados, quienes, en su mayoría, no comprendían los motivos detrás de la marcha del capitán. Sin embargo, con sus palabras, el delantero gallego ha permitido que los seguidores del Dépor entiendan mejor su situación personal y profesional, que, en última instancia, le llevaron a fichar por el PSV Eindhoven.

Lucas Pérez llegó al Deportivo de la Coruña en diciembre de 2023 con un objetivo claro: ayudar al equipo a retornar a la élite del fútbol español. El delantero gallego, que había pasado por equipos como el Arsenal o el Cádiz, volvía con la esperanza de contribuir con su experiencia a un proyecto ambicioso. En sus primeros meses, sin embargo, las cosas no salieron como se esperaba. El equipo quedó eliminado en los playoffs para ascender a Segunda, y la temporada siguiente comenzó con malos resultados.

Pero el mayor golpe para Lucas llegó en noviembre y diciembre, cuando se enteró por el míster y por miembros de la Junta Directiva que se estaba pidiendo su salida del club. Según él, lo más doloroso de todo fue que nunca se tomó la molestia de hablar directamente con él. El delantero gallego reconoció que el equipo no estaba obteniendo los resultados esperados y que su rendimiento personal, sin goles en la Primera RFEF, era un factor crucial en esa situación, pero la falta de comunicación y el apoyo le hicieron cuestionarse su continuidad en A Coruña.

Susi Garcia Lucas Pérez en el balcón de María Pita

A su lado, Lucas Pérez tuvo que afrontar una complicada batalla personal. En su intervención, explicó que recibió un burofax de su padre solicitándole manutención para el resto de su vida. Esta noticia le supuso un fuerte golpe emocional, ya que recordó su infancia difícil, marcada por el abandono de sus padres y el apoyo de sus abuelos. Además, reveló que su madre también le había enviado un burofax en el que le pedía dinero tras su fichaje por el Arsenal.

"Dudan del capitán"

Esta situación personal hizo que, sumada a los problemas con la directiva del Deportivo, Lucas sintiera que no podía seguir en el club bajo esas circunstancias. Según explicó, había intentado solucionar sus diferencias con la entidad gallega, pero nunca se sintió valorado ni respaldado por ellos. "Me dolió mucho porque nunca hablaron conmigo. Mi situación no era la adecuada", confesó en la entrevista.

Lo que terminó de marcar la salida de Lucas Pérez del Deportivo fue una carta recibida del club, en la que se le pedía que firmara un compromiso para la temporada 2024/2025. Este gesto, que según él demostraba que la directiva no confiaba en su rol como capitán, fue lo que le hizo ver que lo mejor era dar un paso atrás. "Me hacen ver que no saben lo que es el Deportivo para mí, porque dudan del capitán", explicó.

Este sentimiento de desconfianza y la falta de apoyo fueron determinantes en la decisión de marcharse. Aunque Lucas había soñado con finalizar su carrera en su ciudad natal, las condiciones no le permitieron seguir en el club. Por eso, optó por apartarse y buscar nuevas oportunidades en otro equipo.

Lucas Pérez con la camiseta del PSV

El PSV Eindhoven, que ya había mostrado interés en Lucas Pérez desde que se quedó sin equipo, terminó siendo el destino del delantero. A pesar de los rumores sobre su posible fichaje por el Rayo Vallecano, Lucas dejó claro en la entrevista que nunca había hablado con el club madrileño, y que los medios difundieron una mentira al respecto. En cuanto al PSV, el delantero señaló que fue un club que mostró mucho interés desde el principio, lo que le permitió cerrar un acuerdo que representaba un nuevo reto en su carrera.

El final de una etapa

Aunque la situación en el Deportivo no fue fácil, Lucas Pérez expresó su agradecimiento hacia el club por los momentos vividos, aunque su marcha haya sido dolorosa. “Nunca pensé en dejar el fútbol porque lo amo mucho, pero la vida te pone en situaciones difíciles y tienes que ser fuerte y valiente”, confesó. En cuanto a su futuro, el delantero mostró esperanza y optimismo en su nueva etapa, agradeciendo a la vida por haberle dado la oportunidad de jugar en el PSV y estar cerca de su hijo.

La salida de Lucas Pérez del Deportivo de la Coruña deja una sensación de incomodidad en los aficionados, que se han sentido sorprendidos por los motivos expuestos por su capitán. Sin embargo, con su intervención en El Partidazo de COPE, el delantero ha permitido que los seguidores del equipo gallego comprendan mejor las razones que le llevaron a tomar una de las decisiones más difíciles de su carrera. Aunque su marcha del Dépor pone fin a una etapa llena de ilusión, la vida continúa para un Lucas Pérez que buscará en el PSV una nueva oportunidad para brillar.