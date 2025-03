Juanma Castaño se sorprende por la reacción del público del Villarreal - Espanyol a la suspensión: "Tras la DANA"

El 2 de marzo, el Estadio de la Cerámica fue escenario de una inusitada reacción del público durante la suspensión del partido entre el Villarreal CF y el RCD Espanyol, debido a la alerta roja que se lanzó por el riesgo de fuertes lluvias en la zona de Castellón. Los pitidos y la sorpresa de los aficionados contrastaron con las explicaciones de los expertos en meteorología, que advertían sobre el riesgo de inundaciones y posibles complicaciones derivadas de las lluvias torrenciales.

En El Partidazo de COPE, Juanma Castaño, director del programa, reflejó su desconcierto ante la reacción de los aficionados del Villarreal, que no entendieron el anuncio de la megafonía que informaba sobre la suspensión del partido. "La gente no entendía o consideraba que no era para tanto lo que estaba ocurriendo", señaló Castaño, quien además explicó que tratarían de desentrañar si la decisión de suspender el encuentro fue adecuada o si, por el contrario, resultó precipitada.

Para comprender mejor lo sucedido, Castaño intervino con Juan Igual, quien se encontraba en Villarreal. Igual explicó que la situación meteorológica en el Estadio de la Cerámica no era grave en ese momento. Aunque antes de que los jugadores salieran a calentar hubo algo de lluvia, la verdadera preocupación provenía del interior de la provincia de Castellón, donde las precipitaciones habían sido mucho más intensas. De hecho, a las 18:19, la Agencia de Emergencias de la Generalitat Valenciana emitió una alerta roja debido al riesgo de inundaciones en varias zonas, especialmente en el interior de Castellón. La alerta roja no estaba directamente relacionada con la lluvia en el litoral, sino con la posibilidad de que las aguas acumuladas en el interior afectaran a las localidades costeras, algo que finalmente llevó a la suspensión del encuentro.

CORDONPRESS Fernando Roig habla por teléfono para saber si el Villarreal-Espanyol sería suspendido o no

La discusión se intensificó cuando Rubén del Campo, portavoz de la AEMET (Agencia Estatal de Meteorología), se unió a la conversación. Del Campo explicó que aunque en el área del partido no llovía con intensidad en ese momento, la situación en el interior era muy diferente. En algunas zonas de Castellón, las lluvias acumuladas llegaron a los 200 litros por metro cuadrado en un período de 12 horas. "Esas cantidades de lluvia son brutales. Cuando bajan los cauces, los barrancos, puede haber muchos problemas", comentó del Campo, mencionando que ya se estaban reportando inundaciones en carreteras cercanas.

La reacción del público

Este contexto explicó la decisión de suspender el encuentro, aunque Castaño se mostró sorprendido por la reacción de los aficionados, quienes no parecían comprender la magnitud de los riesgos asociados a la DANA. El periodista hizo una reflexión sobre lo reciente y traumático de los eventos climáticos previos, recordando las víctimas mortales de episodios anteriores. "Me sorprende todavía más la reacción de la gente", dijo, subrayando que, a pesar de las advertencias, muchos no consideraban que la suspensión estuviera justificada.

Rubén del Campo concluyó enfatizando que, aunque en el estadio no lloviera de forma significativa, las consecuencias de las lluvias en el interior podían afectar gravemente la seguridad de los desplazamientos y el tráfico. “No es tanto lo que ocurre en el estadio, sino lo que sucede aguas arriba, en las zonas de barrancos, donde las lluvias intensas pueden generar problemas muy serios”, añadió.

Esta controversia pone de relieve una realidad común: la desconexión entre las medidas de precaución ante fenómenos meteorológicos extremos y la percepción de la ciudadanía. A pesar de las alertas y las advertencias de expertos, no es raro que la gente, al no experimentar directamente el impacto de una catástrofe inminente, no logre comprender la gravedad de la situación. Así, lo ocurrido en el Estadio de la Cerámica no solo refleja un incidente puntual, sino también una reflexión más amplia sobre cómo la sociedad reacciona ante los desastres naturales.

EFE Los videomarcadores de la Cerámica anuncian la suspensión del Villarreal - Espanyol

En resumen, la suspensión del Villarreal - Espanyol, motivada por la alerta roja por riesgo de inundaciones, desató una sorprendente reacción en el público del estadio, que no comprendió las razones de la decisión. Las explicaciones de los expertos como Juan Igual y Rubén del Campo ayudan a entender mejor el contexto, pero también resaltan la desconexión que puede existir entre las medidas de seguridad adoptadas por las autoridades y la percepción de la población. Una reflexión crucial en un momento en el que fenómenos climáticos extremos parecen convertirse en una constante.