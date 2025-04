Juanma Castaño flipa con lo que hizo Laporta tras golear al Dortmund en Champions: "En esto Florentino pincha"

Montjuïc fue una fiesta. Y no solo sobre el césped. El FC Barcelona firmó ante el Borussia Dortmund su mejor partido de la temporada y dejó prácticamente sentenciado el pase a las semifinales de la Champions League con un rotundo 4-0. Pero el espectáculo no acabó en el minuto 90. Según desveló Víctor Navarro en El Partidazo de COPE, el presidente culé, Joan Laporta, protagonizó una escena de euforia desatada a la salida del estadio. Y la reacción de Juanma Castaño no pudo ser más expresiva: "Esto es una maravilla. En esto Florentino pincha".

Según relató Navarro, Laporta salió de Montjuïc con la ventanilla bajada y el puño en alto, visiblemente emocionado con la exhibición de su equipo. Pero lo más llamativo llegó justo después: “Le pidió al chófer que diera dos vueltas a la rotonda mientras tocaba el claxon”, afirmó Navarro. La escena fue confirmada entre risas por el resto del equipo del programa.

"¿Me estás diciendo que el coche de Laporta salió del estadio y él le dijo al chófer da vueltas a la rotonda que yo bajo la ventana y saco el puño?", preguntó Castaño entre incrédulo y divertido. La respuesta fue rotunda: “Te lo prometo. Y que tocase el claxon. Y lo hizo”. Una celebración espontánea que, como apuntó irónicamente Juanma Castaño, marca una diferencia con su homólogo blanco: “Estas son las cositas en las que pincha Florentino. Muchas Champions, mucho tal, pero esto no lo hace”.

Euforia en la cúpula culé

La escena no fue solo fruto del momento. Según reveló Navarro, desde el entorno de Laporta ya se habla de celebrar en el emblemático local Luz de Gas si se ganan títulos este año. “Laporta y su entorno ya le han dicho a los nuevos propietarios que, si hay títulos, cuidado”, afirmó. A lo que Castaño reaccionó con sorna: “¿Cuidado que vamos?”. Y Dani Senabre apostilló: “Laporta amenaza”. El ambiente es de optimismo total.

Y no es para menos. El equipo de Hansi Flick desbordó al Dortmund con una actuación coral brillante. Lewandowski, con un doblete, y Raphinha, máximo goleador en solitario de la Champions con 12 tantos, fueron decisivos. Pero quien se llevó todas las miradas fue Lamine Yamal, el joven de Rocafonda que brilló con luz propia, intervino en los tres primeros goles y firmó el cuarto en una demostración de talento puro. Aquí puedes leer la crónica completa del partido. Una celebración que da pistas del nuevo Barça

La imagen de Laporta celebrando en coche puede parecer anecdótica, pero encierra un mensaje potente: este Barça quiere volver a ser protagonista en Europa y no tiene reparos en exteriorizarlo. La comunión entre presidente, equipo y afición vive uno de sus mejores momentos desde hace años. El propio Juanma Castaño ironizó sobre la escena: “No me extrañaría verlo bajando Diagonal con una bandera del Barça por la ventanilla y tocando el claxon”.

A falta del partido de vuelta, el pase a semifinales parece encarrilado, y la ilusión entre los culés va en aumento. El Barça sueña, y Laporta lo celebra a su manera, aunque eso implique convertir una rotonda en una pista de festejos improvisada.

En tiempos en los que el fútbol parece cada vez más frío, la escena tiene algo de entrañable. Porque como bien apuntaron desde El Partidazo, “tienes la rotonda de Valdebebas y no la usas”. Pues eso. En esto, Florentino pincha.