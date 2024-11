Juanma Castaño declara su amor a un jugador del Atlético de Madrid por sus últimos partidos: "Me encanta"

El Atlético de Madrid consiguió este miércoles una agónica victoria contra el PSG en la cuarta jornada de la Liga de Campeones. El equipo rojiblanco recibió un mazazo antes del primer cuarto de hora del partido, pero supo reponerse e incluso tuvo el valor de lograr la remontada de la mano de Nahuel Molina y Ángel Correa.

La derrota dejaba fuera del 'top 24' al equipo entrenado por Diego Pablo Simeone. Pero los tres puntos logrados en París dan aire a un Atlético que tan solo había conseguido ganar al Leipzig en la primera jornada.

CORREA VUELVE A SER EL TALISMÁN ROJIBLANCO

Ángel Correa ha vuelto a ser el talismán del Atlético de Madrid. El delantero argentino marcó el gol del triunfo rojiblanco en París en la última jugada del partido.

"El equipo ha hecho un gran esfuerzo en un campo muy difícil. Ellos juegan muy bien con el balón, nos atacaron durante todo el partido, pero tuvimos al final esa suerte necesaria para que el balón entrara", declaraba el ariete en 'Movistar+'.

El atacante no ocultó su felicidad tras el gol y también valoró las opciones que tiene el Atlético de estar entre los ocho primeros clasificados cuando finalice esta primera fase de la Liga de Campeones. "Esa es la idea de siempre. Hay veces que no nos salen las cosas, pero la idea siempre es competir", explicaba.

EFE Correa festeja el gol de la victoria para el Atlético de Madrid frente al PSG en la Liga de Campeones

Para finalizar, Correa agradeció el apoyó a los seguidores colchoneros. "Hay que darle las gracias a la gente que nos apoyó dentro y fuera del estadio. Esta victoria es para todos ellos", sentenció.

LUIS ENRIQUE HABLA DE MALA SUERTE

Luis Enrique se mostró sorprendido con la derrota de su equipo frente al Atlético de Madrid y la atribuyó a la mala suerte. "No tengo palabras", empezó diciendo en 'Canal Plus'.

Y añadía: "Creo que en los tres partidos que hemos jugado en nuestro estadio hemos sido infinitamente superiores a nuestros adversarios y no hemos tenido suerte".

El entrenador español reconocía en la televisión francesa que no puede explicar la situación. "Llevo 30 años en el fútbol y no puedo explicarlo. Es mala suerte. Hemos sido infinitamente superiores".

Cordon Press Luis Enrique durante el PSG - Atlético de Madrid

Pese a la derrota, Luis Enrique no tira la toalla y afirmó para finalizar: "Mientras que tengamos partidos por delante vamos a luchar".

LA LOCURA DE PETÓN

Durante la retransmisión de Tiempo de Juego, Petón enloqueció con el tanto de Ángel Correa. El comentarista celebró por todo lo alto el gol del delantero argentino que supuso la victoria del Atlético de Madrid en París.

Petón sufrió durante todo el encuentro y resoplaba con cada ocasión del equipo entrenado por Luis Enrique. El PSG dominó y maniató al Atlético de Madrid. El conjunto francés remató 22 veces durante todo el partido y un total de 9 a la portería de un Oblak que en varias ocasiones evitó el gol parisino.

Pero el comentarista dejó que la euforia le invadiese con el gol de Ángel Correa en el tiempo de descuento del partido.

EL JUGADOR QUE ENAMORA A JUANMA CASTAÑO

Durante el 'Tiempo de Opinión' de El Partidazo de COPE se analizó la idea de juego de Simeone. "La idea no es meter un gol. La idea no se ciñe a un partido. La idea es un plan de trabajo, un plan de fútbol, un plan defensivo que no abarca solo un partido, abarca 12 años", explicaba Antonio Ruiz.

Manolo Lama, por su parte, afirmaba sobre el entrenador argentino: "Creo que lo dije al principio de temporada. Simeone quiere que el equipo sea el más 'cholista' de los últimos años. Quiere que corra, pelee, lucha, sea solidario. Y el mejor ejemplo es que se está ventilando a jugadores que venían a ser titulares porque no cumplen con lo que pide".

Y agregaba: "Están jugando otros que son técnicamente peores, pero que meten la pierna y luchan".

En ese momento Juanma Castaño aprovecho para aplaudir y alabar a un jugador que está teniendo muchas oportunidades como titular. "Me encanta Giuliano", sentenció el directo de El Partidazo de COPE.

"Giuliano no era un futbolista llamado a ser titular, pero como hay otro que no corre, ni mete la pierna... Simeone ha decidido poner a alguien que corre, salta y mete la pierna", trataba de explicar Manolo Lama para finalizar.

