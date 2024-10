La indignación de Pedro Martín por el polémico penalti de Guridi: "¿En qué mundo viven?"

El Valladolid se reencontró este viernes con la victoria después de ocho partidos tras vencer al Alavés en Mendizorroza (2-3). El equipo entrenado por Paulo Pezzolano supo sufrir para conseguir los tres puntos. En la primera parte se repuso al tanto inicial de Toni Martínez y en la segunda resistió en los minutos finales.

EFE Los jugadores del Valladolid celebran el 1-3 anotado por Anuar.

Los goles de Sylla y Amallah desde el punto de penalti acercaban en la segunda parte el triunfo a los pucelanos. Y el tanto de Anuar daba la tranquilidad a un Valladolid que en los minutos veía como Kike García ponía en el marcador el 2-3 definitivo.

LA JUGADA POLÉMICA DEL PARTIDO

La acción polémica del partido se produjo en el minuto 70 a la salida de un córner. Javi Sánchez intenta rematar de cabeza, pero el balón golpeaba en el brazo de un Guridi que saltó y se encontró con la decisión de Melero López varios minutos después.

El colegiado del partido, en un primer instante, no se percató de la jugada, pero recibió la llamada del VAR y tras analizarla decidió señalar los once metros ante las miradas atónicas de los jugadores del Alavés y de la afición local.

El propio Guridi llegó a explicar la jugada a un compañero sobre el terreno de juego con cierta incredulidad ante la situación.

Melero López analiza el posible penalti en el monitor del VAR.

El entrenador del Valladolid, por su parte, celebró el triunfo de su equipo en la rueda de prensa posterior al partido. Y al ser preguntado por el penalti de Guridi que cambió el signo del partido, afirmó que para él "es claro".

"Voy a muerte con los árbitros", afirmó Pezzolano independientemente de la decisión que tuvo el colegiado.

Y Luis García Plaza, entrenador del Alavés, no quiso valorar la decisión del colegiado en las declaraciones que realizó a la conclusión del encuentro.

PEDRO MARTÍN, INDIGNADO

El penalti fue tan surrealista que Pedro Martín analizó la jugada en El Partidazo de COPE y mostró su indignación. "Estoy hundido en la miseria. Esto es un desastre. Pero bueno, es lo que hay. Es que... Lo que hemos comentado muchas veces, no sé en qué punto el fútbol comprendió que esto es penalti", explicaba.

Y añadía: "Es que no sé... No sé dónde estuvo el punto de cruzar la esquina y pasar al otro lado para pitar penaltis tan raros como este. Es que no lo entiendo. ¿Cómo vas a pitar penaltis por eso? ¿Qué hace el jugador?".

Joseba Larrañaga, por su parte, comentaba: "Yo creo que el origen de todos estos males está en esa puñetera frase de la posición natural de los brazos".

"La situación se agrava más porque Guridi está de espaldas a la jugada y le toca en el hombro, en el comienzo del brazo, a partir del hombro", agregaba el presentador de El Partidazo de COPE.

Pedro Martín siguió mostrando su descontento y afirmaba: "Guridi no tiene los brazos abiertos. Pero como los jugadores ya saltan con mucho miedo, ni siquiera saltan con los brazos en una posición natural".

"Saltan con los brazos en una posición forzada como los de Guridi, porque los tiene los brazos encogidos. Bueno, pues aún con el brazo encogido, te pitan penalti", finalizó.

EFE Luis García protesta por el polémico penalti.

CANALES DE WHATSAPP

