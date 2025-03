La imagen de Mbappé ante el Atlético provoca dudas de su estado físico a Paco González: "Por una muela no estás así"

El Real Madrid se enfrentó al Atlético de Madrid en un derbi vibrante de la Champions League, pero más allá de la victoria y el rendimiento de los equipos, hubo un nombre que acaparó la atención: Kylian Mbappé. El delantero francés, una de las estrellas más rutilantes del fútbol mundial, dejó una imagen en el campo que ha generado dudas sobre su estado físico y su rendimiento, especialmente tras su reciente baja por un dolor de muelas.

El partido, que se jugó en el Santiago Bernabéu, mostró a un Real Madrid superior en términos individuales, con Rodrygo y Brahim como los protagonistas de los goles. Sin embargo, a pesar de la victoria, la imagen de Mbappé fue uno de los puntos más comentados. La primera mitad fue muy complicada para el conjunto madridista, que vio cómo el Atlético dominaba el balón y las acciones de peligro eran escasas, con Mbappé desaparecido en la mayoría de los momentos cruciales.

En los estudios post-partido, el análisis de los expertos no se hizo esperar. En el programa El Partidazo de COPE, Juanma Castaño, Manolo Lama, Roberto Palomar y Paco González debatieron sobre la escasa influencia de Mbappé en el encuentro. "Mbappé ha fichado para meterle goles a los equipos complicados, pero hoy no ha hecho nada", decía Paco González, refiriéndose a la falta de presencia ofensiva del atacante francés. "El peor del Madrid ha sido Mbappé", añadía el periodista con un tono de incredulidad.

EFE El defensa del Atlético de Madrid José Giménez (i) lucha con el francés Kylian Mbappé, del Real Madrid, durante el encuentro correspondiente a la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones que Real Madrid y Atlético de Madrid disputan hoy martes en el estadio Santiago Bernabéu, en Madrid

El rendimiento de Mbappé se vio afectado por varios factores. Durante el partido, no fue capaz de superar la defensa del Atlético, que, como bien apuntó Manolo Lama, es "un equipo muy difícil de atacar". Sin embargo, la crítica de los comentaristas iba más allá del bloque defensivo rojiblanco. Para muchos, la imagen de Mbappé no correspondía con el nivel que se le exige a un jugador de su calibre.

"Por una muela no estás así"

Pero lo más inquietante fue el comentario de Paco González, que aludió a las informaciones sobre la baja de Mbappé por un dolor de muelas: "Es verdad que por un buen pase a Mendy en el gol, pero he empezado a creer la sospecha que tiene Miguelito, que no sabe exactamente qué, pero que por una muela no estás de repente en tu estado previo". La insinuación de González hace referencia a las dudas que han surgido sobre la relación entre la baja médica por el dolor de muelas y el rendimiento del jugador, especialmente considerando la notoria diferencia con su habitual nivel de juego.

De hecho, el propio club había anunciado que Mbappé había sido baja en la convocatoria del Real Madrid para el partido de Copa del Rey contra la Real Sociedad debido a un dolor dental que había sufrido el jugador. Aunque en un principio Carlo Ancelotti confiaba en que Mbappé podría recuperarse a tiempo para viajar con el equipo, finalmente no fue así, y su ausencia se prolongó hasta el derbi europeo.

El rendimiento de Mbappé ante el Atlético también reflejó la falta de conexión con el resto del equipo, particularmente con Vinícius, quien tuvo que cargar con gran parte de la responsabilidad en ataque. A pesar de que Mbappé logró ofrecer un pase peligroso a Vinícius en los últimos minutos del partido, este fue mal ejecutado y se perdió la oportunidad. Según los comentaristas, la ausencia de Bellingham y la lesión de Ceballos dejaron a Mbappé sin los compañeros adecuados para sacar lo mejor de su juego.

EFE El delantero francés del Real Madrid, Kylian Mbappé (d), se lleva el balón ante el defensa uruguayo del Atlético de Madrid, José María Giménez, durante el encuentro correspondiente a la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones que Real Madrid y Atlético de Madrid disputan hoy martes en el estadio Santiago Bernabéu, en Madrid

La situación de Mbappé plantea, sin embargo, dudas sobre su recuperación física y su capacidad para rendir al máximo nivel, especialmente tras una baja médica que parecía poco grave. Si bien el dolor de muelas podría haber influido en su rendimiento, no es menos cierto que el jugador no mostró su habitual dinamismo, y su participación en el juego fue muy limitada. Con un derbi de vuelta en el Metropolitano por delante, será crucial ver si Mbappé logra recuperar su mejor forma y si realmente estaba al 100% físicamente en el partido del Bernabéu. Las palabras de Paco González, "por una muela no estás así", resuenan como una duda que persigue al jugador, cuyo nivel físico y mental se encuentra en el punto de mira tras esta actuación.