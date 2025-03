La respuesta de Gonzalo Miró a Brahim Díaz por su gesto hacia Simeone: "Piel muy fina este chico"

Gonzalo Miró intervino al final del Real Madrid-Atlético de Madrid de este martes en Tiempo de Juego justo después de que Movistar publicase unas imágenes en las que se ve a Brahim Díaz dirigiéndose a Diego Simeone y diciéndole: "Habla ahora" en reiteradas ocasiones, por una valoración que el Cholo hizo en la previa, asegurando que "no creo que el Real Madrid intente compensar en el centro del campo con Brahim".

"Me sorprende mucho la actitud de algunos jugadores. ¿Acaso Simeone dijo que no pensaba que jugase Brahim porque piensa que Brahim es un paquete y no merece jugar en el Madrid? Eso no es como para que nadie se moleste. Me parece un poquito... La piel muy fina este chico. Muy fina", reiteró en la crítica hacia el delantero del Real Madrid.

IMAGEN: Movistar Fútbol Brahim Díaz se dirige a Simeone: "Habla ahora, habla ahora"

LA LECTURA DE GONZALO SOBRE EL 2-1 DE LA IDA

En cuanto a lo meramente deportivo con relación al 2-1 a favor del Real Madrid en el duelo de ida de los octavos de final de la Champions, Miró cree que el Atlético de Madrid salva bien los muebles: "Yo creo que el Atlético de Madrid se ha repuesto muy bien a un inicio que podría haber supuesto una nube negra para el resto del partido".

Cree que fue clave el gol que marcó Rodrygo en el minuto cuatro "por un error muy puntual", pero "el equipo se ha repuesto más allá del gol, ha tenido una personalidad que yo no le recordaba desde hace tiempo", alabó al equipo rojiblanco. "Y esa es la palabra que para mí define el Atlético de Madrid. Incluso con 1-1 en el segundo tiempo, ha salido a ser mejor que el Real Madrid, a dominar el partido, a tener más posesión, más la pelota, jugar en campo rival… Y a mí eso me gusta y lo agradezco".

EFE MADRID, 04/03/2025.- Los jugadores del Real Madrid celebran el primer gol del equipo madridista durante el encuentro correspondiente a la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones que Real Madrid y Atlético de Madrid disputan hoy martes en el estadio Santiago Bernabéu, en Madrid. EFE / Sergio Pérez.

Para Miró, el partido para el Atlético de Madrid se acabó en el Santiago Bernabéu desde el 2-1 que hizo Brahim Díaz, justo cuando el equipo rojiblanco parecía estar en un momento caliente en busca del segundo gol de la noche: "Ahí el equipo prácticamente ha desaparecido. No ha habido ni ocasiones, ni jugadas de gol, ni los cambios han revitalizado al equipo. Y parece que ahí el partido más o menos se ha muerto".

Miró, desde el punto de vista del Atlético de Madrid, agradece que el equipo de Carlo Ancelotti no haya sido capaz de materializar alguna ocasión con la que haber ampliado la ventaja, por lo que "me voy con una sensación de que jugar con esa personalidad en el Bernabéu quizá te hubiera dado para un poco más".

Sin embargo, uno de los deseos de Miró, antes del arranque de la eliminatoria, se cumplió: "Tenía de volver al Metropolitano con la eliminatoria abierta", y apuesta por tener "cartas suficientes" en el partido de vuelta en el Metropolitano: "La eliminatoria está abierta y con eso hay que jugar", finalizó.