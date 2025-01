La ilusión de Paula Badosa, en El Partidazo de COPE: "Por ganar un Grand Slam lo daría todo mañana mismo"

Paula Badosa finaliza su participación en el Open de Australia con nota muy alta. Y, lo mejor: con felicidad, con confianza y una sonrisa que mantuvo durante una charla muy interesante, desde Australia, con Juanma Castaño en El Partidazo de COPE.

Badosa no olvida que viene "de un camino duro, difícil, pero viendo que van viniendo estas recompensas, la verdad que es bonito y que ves que las cosas valen la pena".

Y eso que contra Sabalenka no ha podido hacer nada para avanzar a la final. Su amiga y rival de este jueves es muy completa: "Como es tan amiga mía, la conozco mucho, sus picos altos, sus picos bajos... Y, sinceramente, estaba viendo que en este torneo no estaba en su cien por cien... Pero ha sido espectacular. Jugó de número uno total y cuando eso pasa, solo queda aceptarlo y darle la mano", analizó.

El partido comenzó con un break de Badosa, quizás un arranque envenenado: "Obviamente quiero hacer todos los breaks que sea, pero pensándolo más fríamente, no sé hasta si fue mala idea. Es como que despertó ella al tigre, pisó el acelerador y no me daba respiro".

EFE Paula Badosa no pudo con Sabalenka y deberá esperar para jugar su primera final de Grand Slam.

ASÍ ES UN PARTIDO ENTRE AMIGAS

No ha quedado ninguna duda de que Badosa y Sabalenka tienen una relación especial. Juanma Castaño le preguntó por la forma de gestionar esa amistad en un partido tan importante como el de semifinales en Australia: "Cuando entramos en la pista ni nos miramos". Solo hubo un momento de 'relax' cuando la española se cayó sobre la pista "que no sé ni lo que pasó, y ahí hubo un par de bromas. Pero lo normal es que cojamos distancia".

Castaño insistió en que a Badosa se la veía feliz y contenta. Todo tiene que ver con haber superado el camino tan difícil que deja a sus espaldas: "Creo que con la edad es como que también ayuda a tomármelo un poco con perspectiva, a ver las cosas positivas. Estoy con ganas, estoy bien, creo que el proceso está siendo bueno y me siento que he crecido mucho, tenísticamente y personalmente, y creo que eso es lo más importante".

En este Open de Australia ha sido capaz de superar la barrera mental de los cuartos de final y ahora está 'a tope' de confianza: "Creo que eso me hizo muy feliz y me hizo ver que soy capaz de todo al final".

Ahora, ella entrena su lado más agresivo y ya pega la bola más fuerte. Quiere prepararse para cumplir un sueño pendiente, que es el de ganar un Grand Slam. Reconoció que por ganar uno de los 'grandes' de la temporada lo daría "todo, todo, todo. Mi equipo lo sabe, por eso creo que también lo viven tanto conmigo, porque ven que tengo el sueño tan interiorizado que lo daría absolutamente todo lo que tengo mañana mismo simplemente por cumplir ese sueño y levantar esa copa".