El grave problema del Real Madrid que denuncia Santi Cañizares antes de la final de Copa del Rey: "Te acuerdas"

A pesar de que el Real Madrid logró una victoria crucial ante el Getafe (0-1) en LaLiga EA Sports, gracias a una sublime primera parte de Arda Güler y a dos intervenciones providenciales de Thibaut Courtois, la preocupación crece a pocos días de la gran cita en La Cartuja. En El Partidazo de COPE, Santi Cañizares dejó claro que el equipo de Carlo Ancelotti sufre una carencia estructural que podría pasar factura en la final de la Copa del Rey.

El punto débil que inquieta

"La temporada pasada el equipo estaba en forma y se notaban menos las carencias en la construcción", explicó el exportero, ahora tertuliano habitual del programa. "Pero cuando el equipo no está ni en forma individual ni colectiva, como ahora, entonces te acuerdas del que no juega". Con esa frase, Cañizares dejó en el aire la duda sobre si nombres como Modric o Ceballos, ausentes en el once inicial ante el Getafe, podrían ser solución o síntoma del problema.

El técnico italiano apostó por las rotaciones en un calendario infernal. Dio descanso a piezas clave como Bellingham y Rodrygo, y permitió que talentos como Güler asumieran protagonismo. El joven turco no decepcionó: marcó el único gol del partido y dominó los primeros 45 minutos, mostrando una calidad desbordante que ilusiona al madridismo. Aquí puedes leer la crónica del partido completa.

EFE El delantero turco del Real Madrid, Arda Guler (d), abandona el terreno de juego sustituido por el centrocampista del Real Madrid, Dani Ceballos, durante el partido de la jornada 33 de LaLiga que Getafe CF y Real Madrid disputan hoy miércoles en el Coliseum de Getafe

Pero no todo fue brillo. Cuando Ancelotti modificó el esquema y retiró a Camavinga, reordenando el centro del campo con Güler en una posición más adelantada, el equipo empezó a mostrar grietas. “Seguimos sin saber a qué juega”, lamentó Siro López durante el análisis en COPE. Esa indefinición táctica, un viejo debate en torno al juego blanco, volvió a escena con fuerza.

"Te acuerdas del que no juega"

La frase “te acuerdas del que no juega” de Cañizares es más que una crítica puntual: es un dardo envenenado al fondo de armario de este Real Madrid, que encara la recta final de la temporada sin un estilo de juego definido y dependiendo, en demasiadas ocasiones, de los momentos de inspiración individual. El exguardameta advierte de que cuando falta la forma, las costuras tácticas quedan al descubierto.

Manolo Lama, compañero de tertulia, lo resumió sin rodeos: “El año pasado faltaban cosas también”. No es un defecto nuevo, sino un viejo mal que reaparece en las fechas decisivas.

De cara a la final de Copa del Rey, donde el margen de error será mínimo, el Real Madrid no puede permitirse que estas carencias afloren. Ancelotti tendrá que decidir si recupera a los veteranos como Modric o confía en la magia de Güler, que ya ha demostrado que puede ser determinante. Pero sin un plan colectivo reconocible, todo dependerá —una vez más— de genialidades puntuales y paradas salvadoras.

EFE El delantero del Real Madrid Vinicius Jr. durante el partido de la jornada 33 de LaLiga que Getafe CF y Real Madrid disputan hoy miércoles en el Coliseum de Getafe

Con el equipo todavía peleando por LaLiga y con la Copa como oportunidad de título, el madridismo espera que lo dicho por Cañizares no sea un augurio. Porque si el problema es estructural, no bastarán ni los goles del turco ni los guantes del belga.