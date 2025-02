La explicación del chándal de Simeone en el banquillo del Atlético de Madrid en Copa del Rey: "Es una cábala"

Una de las imágenes que dejó la ida de las semifinales de la Copa del Rey entre el FC Barcelona y el Atlético de Madrid, que acabó con empate a cuatro, no fue únicamente el desenlace trepidante del partido, sino también la estampa de Diego Pablo Simeone en el banquillo, vistiendo un chándal en lugar del habitual traje de entrenador. Un gesto que no pasó desapercibido y que, como no podía ser de otra manera, suscitó múltiples especulaciones en los medios deportivos y en las redes sociales.

Sin embargo, la razón detrás de este inusual atuendo fue desvelada por Antonio Ruiz en El Partidazo de COPE, que en su intervención durante la retransmisión aclaró el misterio del chándal de Simeone. Según explicó, el entrenador argentino no estaba haciendo un gesto de menosprecio hacia la competición, como algunos pensaron, sino que la elección de su vestimenta tiene una explicación más profunda y cargada de superstición: "Es una cábala".

En palabras de Antonio Ruiz, el Cholo Simeone lleva años aplicando una costumbre particular en partidos de Copa del Rey. El entrenador rojiblanco podría haberse puesto un traje, como en otras ocasiones, pero ha decidido seguir con la tradición de vestir el chándal, tal y como lo hizo en otras ciudades, como Vic y Cáceres.

AFP7 vía Europa Press Diego Pablo Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, observa durante el partido de semifinales de la Copa de España, Copa del Rey, disputado entre el FC Barcelona y el Atlético de Madrid en el Estadio Olímpico Lluis Companys el 25 de febrero de 2025 en Barcelona, ​​España.

"Él podría haber dicho, voy a Barcelona, me pongo un traje. Pero como en Vic y en Cáceres, se puso el chándal", ironizaba Ruiz en el programa, enfatizando que la decisión de Simeone tiene que ver con una cábala personal que el entrenador sigue al pie de la letra. A lo largo de los años, el técnico argentino ha demostrado ser un ferviente defensor de la superstición, y este gesto con el chándal es un claro reflejo de ello.

¿Un menosprecio a la Copa del Rey?

Durante la emisión, Juanma Castaño sugirió que algunas personas podrían interpretar que la elección del chándal podría ser una forma de mostrar cierto menosprecio hacia la Copa del Rey, comparándola con otros torneos de mayor prestigio. Sin embargo, la respuesta de Antonio Ruiz fue tajante: "No, al contrario. Es cábala". De este modo, el periodista defendió que la vestimenta del Cholo no tenía nada que ver con una falta de respeto hacia la competición, sino que formaba parte de una tradición que ha acompañado al Atlético de Madrid durante toda la temporada.

El ambiente distendido entre los colaboradores del programa dio pie a bromas sobre la futura vestimenta de Simeone en competiciones internacionales. Paco González sugirió que en el caso de que el Atlético participe en el Mundial de Clubes, Simeone debería aparecer con bermudas, mientras que Castaño apostó por un atuendo blanco. La conversación entre los comentaristas reflejó el buen ambiente que genera la figura de Simeone, un hombre que, más allá de sus decisiones tácticas, mantiene una relación cercana con los medios y con su propia superstición.

Antonio Ruiz también compartió información sobre la sensación que se vive en el vestuario del Atlético de Madrid. Según su relato, los jugadores se sienten especialmente motivados por el esfuerzo realizado en el empate en Montjuic, creyendo que lo más difícil ya lo han superado. Esta victoria psicológica, unida a la cábala del chándal, hace que el equipo rojiblanco encare con optimismo la vuelta en el Wanda Metropolitano, donde buscarán avanzar a la final de la Copa del Rey.

AFP7 vía Europa Press Diego Pablo Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, hace un gesto durante el partido de semifinales de la Copa del Rey disputado entre el FC Barcelona y el Atlético de Madrid en el Estadio Olímpico Lluis Companys el 25 de febrero de 2025 en Barcelona, ​​España.

El chándal de Simeone en el banquillo no es un simple detalle estético ni una moda; es un ritual cargado de significado y superstición. El entrenador argentino, un hombre que basa muchas de sus decisiones en lo emocional y en la creencia de que ciertos gestos pueden influir en el resultado de los partidos, continúa con su tradición del chándal en Copa del Rey como un acto de respeto y fe. Así, el Cholo demuestra una vez más que, en el fútbol, cada pequeño gesto puede tener un valor simbólico mucho mayor de lo que a simple vista podría parecer.