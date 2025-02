Pedro Martín explica si hay falta de Cubarsí a Llorente en el 3-2 del Barcelona - Atlético de Madrid: "Entorpece..."

Barcelona y Atlético de Madrid empataron 4-4 en un partido loco que igualó Sorloth con un gol en el minuto 93, que deja la eliminatoria abierta de cara al partido de vuelta el miércoles 3 de abril en el Metropolitano.

El partido tuvo un comienzo del Atlético de Madrid espectacular, que tuvo su primera ocasión en el primer minuto con un cabezazo de Julián Álvarez que despejó a córner Szczesny. En el saque de esquina, en corto, un centro de Griezmann tocado en el primer palo acabó en el segundo, donde apareció Julián para marcar el 0-1. Los rojiblancos se adelantaban nada más empezar y ahí no se detuvo porque en después de un mal pase de Koundé en el centro del campo en el minuto 6, la pelota acabó robándola el delantero argentino que le metió un pase al hueco que aprovechó Griezmann para marcar el 0-2 ante Szczesny.

EFE BARCELONA, 25/02/2025.- El delantero del Atlético Antoine Griezmann (2-i) celebra con Rodrigo de Paul (i) tras marcar el segundo gol, durante el partido de ida de las semifinales de la Copa del Rey que FC Barcelona y Atlético de Madrid disputan este martes en el estadio Olímpico Lluis Companys. EFE/Siu Wu

En el minuto 12, Ferran Torres pudo recortar distancias después de un gran pase de Raphinha que le dejó completamente solo pero el tiro del delantero español lo detuvo Musso. Poco después el Barcelona sí que recortó distancias con un pase de Lamine Yamal hacia la subida de Koundé, que metió un buen pase al punto de penalti para que Pedri marcara el 1-2 completamente solo. Y en la jugada siguiente, un saque de esquina puesto por Raphinha al segundo palo lo remató de cabeza Cubarsí para poner el 2-2.

EFE BARCELONA, 25/02/2025.- El defensa del FC Barcelona Pau Cubarsí celebra su gol, segundo del equipo blaugrana, durante el partido de ida de las semifinales de la Copa del Rey que FC Barcelona y Atlético de Madrid disputan este martes en el estadio Olímpico Lluis Companys. EFE/Enric Fontcuberta

Los azulgranas se hicieron con el dominio completo del partido y el 3-2 pudo llegar con una mala salida de balón del Atleti y un pase flojo de Barrios hacia Musso al que llegó Ferran, pero el delantero volvió a fallar en el mano a mano con un tiro mordido al que llegó la defensa.

Al final, tanta intensidad tuvo su fruto antes del descanso, con otro saque de esquina de Raphinha otra vez hacia el segundo palo, donde apareció Iñigo Martínez para marcar de cabeza el 3-2. Los rojiblancos pidieron agarrón de Cubarsí a Llorente, que era el que cubría a Iñigo, pero ni el árbitro de campo Hernández Hernández; ni Trujillo Suárez en el VAR, vieron infracción del central azulgrana.

Lamine Yamal pudo hacer el 4-2 en el descuento de la primera parte con su clásico disparo desde la frontal que obligó a Musso hacer un paradón para evitar el tanto.

segunda parte

En la segunda parte, Szczesny apareció después de mucho tiempo sin pisar el área azulgrana para salvar el 3-2 después de un buen pase de De Paul a Griezmann, que no pudo batir al portero polaco. El Barcelona siguió teniendo la posesión del balón y Lamine Yamal pidió un penalti por una falta de Lino dentro del área que Hernández Hernández no consideró.

La segunda parte era mucha más tranquila que la primera y Lamine Yamal volvió a aparecer en el minuto 75 para romper a Reinildo en su banda derecha y regalarle el balón a Lewandowski, que marcó a puerta vacía el 4-2. Y la locura de partido continuó cuando diez minutos después, en una jugada aislada del Atlético, un pase atrás de Correa hacia la frontal del área lo remató con fuera Llorente llegando desde atrás para volver a apretar el marcador. El argentino pudo marcar el empate poco después en una pérdida de balón del Barcelona pero su disparo lo detuvo muy seguro Szczesny.

Y al final el Atleti repitió lo ocurrido en el partido de Liga jugado en Diciembre en Montjuic, con el gol de Sorloth en el descuento, y el delantero noruego volvió a marcar aprovechando un pase de Lino para poner el 4-4 final en el marcador. El partido de vuelta, el miércoles 2 de abril en el Metropolitano.

pedro martín y la posible falta en el 3-2

El gol de Iñigo Martínez que supuso el 3-2 provocó que Petón, comentarista del Atlético de Madrid en Tiempo de Juego, protestara porque veía agarrón de Cubarsí a Llorente: "Si le agarras y no se puede mover en el área para defender, impide que siga al futbolista al que tiene que defender".

Pedro Martín respondió a Petón dando su opinión sobre esta jugada: "No hay falta. Entorpece al jugador pero no hay falta. Si pitamos todas esas, no hay un gol de córner en ningún partido. Cuando Llorente se quiere mover, Iñigo Martínez le ha sacado cinco metros".