La esperanza de Santi Cañizares tras las palabras de Layhoon Chan sobre el futuro del Valencia: "La primera vez"

Layhoon Chan, presidenta del Valencia, aseguró este jueves que Peter Lim "no tiene ninguna prisa por vender el club", pero insistió en que "si llega una oferta atractiva, la estudiará".

El conjunto Valenciano ocupa la última posición de Primera División y están inmerso en una crisis institucional debido a la ausencia de su máximo accionista, que ha delegado en otros y por el momento no se decide a tomar una decisión respecto al futuro de Rubén Baraja.

Baraja reúne a su plantilla tras perder ante el Rayo

Mestalla acogía este jueves la junta de accionistas, pero tuvo que ser suspendidas varias horas antes por las protestas contra un Peter Lim que en palabras de Layhoon "no habla de este tema".

PLAN ANTE UN POSIBLE DESCENSO

La presidenta del Valencia además afirmó que no tienen ninguna "instrucción" por parte de Peter Lim para echar o mantener en el banquillo a Rubén Baraja. Y, también, comentó que la entidad tiene un plan financiero para que un eventual descenso fuera "llevadero" económicamente.

Inma Ibáñez, directora financiera del club, señaló en rueda de prensa: "Si caemos a Segunda, la financiación tiene sus reservas y depósitos para que no haya ningún problema. Hasta que no estemos en el nuevo estadio, no vamos a pagar ni un duro".

Y agregó: "Hasta que empecemos en el nuevo estadio, no vamos a pagar nada (de los 325 millones de euros que han recibido de un crédito de Goldman Sachs). La parte que sí que tenemos que pagar, de 121 millones, está prevista en una situación de descenso".

En la rueda de prensa también se habló de Miguel Ángel Corona, director deportivo, debido a que el Valencia está sufriendo la peor racha liguera de su historia.

"Yo no estoy diciendo que Corona sea el mejor director deportivo del mundo, pero está trabajando bajo muchas restricciones por nuestra situación financiera. Este es el mismo equipo que mostró todo su potencial la temporada pasada y se hizo un gran esfuerzo para mantener a la base y quizá no veis el resultado", reivindicó Layhoon Chan.

LAS OBRAS DE MESTALLA SE RETOMAN EN ENERO

Otro de los temas en la rueda de prensa fueron las obras del Nou Mestalla, que según la presidenta del conjunto ché se retomarán el próximo 10 de enero y aseveró que la culminación del nuevo estadio "es muy importante para el club".

"El Nuevo Mestalla ha pasado por muchos estudios, por muchos profesionales... quedarse en Mestalla ya no es una opción. Fue una decisión de hace 15 o 20 años", recalcó Chan, que insistió en que ha pasado "numerosos estudios".

Y finalizó diciendo: "Se ha tardado, pero vamos a completarlo. Estamos determinados y no es posible quedarse en Mestalla, porque fallarían todos los requisitos", subrayó la presidenta, que dijo que hay un acuerdo para que "el club termine el estadio con FFC".

LA ESPERANZA DE SANTI CAÑIZARES

Santi Cañizares se mostró muy contundente durante el Tiempo de Opinión de 'El Partidazo de COPE' sobre el futuro del Valencia, que esta temporada está inmerso en una crisis deportiva y sigue enfrascado en la institucional.

El exportero y tertuliano, primero, explicó cómo Peter Lim compró el Valencia. "Compró un club baratísimo por 94 millones de euros, algo que fue culpa nuestra por vendérselo a ese precio. Aunque era el precio de las acciones que había en la Fundación", empezó diciendo.

Y agregó: "Luego tuvo que poner 160 millones más en la ampliación de capital y puso otros 160, después de perder casi 190 millones de euros. Y a esto hay que sumar un préstamo de 35 millones. Es decir, sumándolo todo, estamos hablando que Peter Lim ha pagado una cantidad cercana a los 300 millones de euros por el Valencia".

Cañizares, posteriormente, señaló la esperanza de cara al futuro. "Es la primera vez que dejan abierta la puerta a una posible venta. Hasta ahora Layhoon decía que esto iba a ser un proyecto a largo plazo, buscando la viabilidad del club y que íbamos a ser campeones de liga con jugadores de la cantera", destacó.

"Es la primera vez que alguien representando a la propiedad reconoce que el club puede vender", sentenció.

