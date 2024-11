El enfado de Siro López con Ancelotti y la temporada del Real Madrid: "Parece Xavi Hernández"

Durante 'El Partidazo de COPE' se analizó la derrota del Real Madrid contra el Milan. Segunda en Champions en esta temporada y también por segunda vez consecutiva en el Santiago Bernabéu después de su dura derrota contra el Barcelona (4-0). El partido empezó con un emocionante minuto de silencio donde se pudieron ver mensajes de ánimo con el lema “Valencia somos todos”, el mismo que lucieron los jugadores tanto del Real Madrid como del Milan.

Además, durante ese minuto se escuchó el himno de la Comunidad Valenciana y también una bandera gigante de esta autonomía. Por otro lado, minutos después la afición madridista pitó al himno de la Champions por el Balón de Oro que nunca llegó a ganar Vinicius Jr, a pesar de que mucha gente lo pedía. Finalmente, fue el español y jugador del Manchester City, Rodri Hernández, el que consiguió el galardón.

EFE Los jugadores del Real Madrid tras el tercer gol del Milan durante el partido de la Liga de Campeones

un mal partido del real madrid

El Milan se impuso este martes en el Santiago Bernabéu (1-3) gracias a los goles de Malick Thiaw en el minuto 12, de Álvaro Morata en el 39. Anotó el segundo gol de su equipo y su tercer tanto del curso gracias a ser el que más atento estaba al rechace de Andriy Lunin tras detener un disparo de Rafael Leao. El español entró solo a por el balón, ante la pasividad de la defensa madridista, y puso el 1-2 al borde del descanso.

Un gol que colocó al Real Madrid como su rival favorito. Al que más goles ha marcado en su carrera: siete en 13 partidos. El siguiente, el Sevilla con seis goles en 16 partidos.

Fueron 69 minutos de Álvaro Morata sobre el césped del Santiago Bernabéu, la que fue su casa durante dos temporadas, tras formarse en la cantera madridista de 2008 a 2013, y que sirvieron para encaminar la victoria de su equipo (1-3) ante el actual campeón de Europa.

El tercer y último gol de los italiano lo firmó Tijjani Reijnders en el 73 para endosarle al Real Madrid su segunda derrota, en cuatro partidos, en Liga de Campeones.

EFE Álvaro Morata celebra con Theo Hernández tras marcar el segundo gol ante el Real Madrid

El tanto del Real Madrid, para el 1-1, lo marcó Vinícius Junior, de penalti a lo Panenka en el minuto 23. En el 81, con 1-3 en el marcador, un gol de Antonio Rüdiger para reducir distancias fue anulado por fuera de juego previo.

las declaraciones de lunin

Andriy Lunin, portero del Real Madrid, catalogó de “inexplicables” las dos últimas derrotas de su equipo.

“No veo al equipo nervioso. Desgraciadamente en el fútbol hay momentos difíciles, rachas negras. Entendemos que somos el Real Madrid, que hay que ganar siempre y que no hay excusas. Hay que reaccionar rápido, ganar el próximo partido, reducir las ocasiones en nuestra portería, aprovechar las nuestras… No veo a nadie nervioso o con algún problema”, añadió.

Lunin valoró los pitos de su afición al descanso por el mal rendimiento del Real Madrid. “El Bernabéu siempre ha sido un estadio exigente. Y esto nos ayuda en momentos difíciles, por los partidos inolvidables que hemos sacado. La gente siempre está con nosotros y solo puedo darle las gracias y mejorar”, concluyó.

el enfado de siro lópez

Para Siro López, colaborador de COPE, el problema está en que “el Real Madrid no juega a nada”. De hecho, hizo similitud con la temporada de “Xavi Hernandez del año pasado” en el Barcelona.

EFE Lucas Vázquez tras perder contra el Milan

“Cuando todos juegan tan mal, todos los jugadores, el problema no es de los jugadores, es del entrenador”, continuó diciendo. Con el técnico catalán entre sus filas para Siro López “el Barcelona podía jugar bastante mejor de lo que estaba haciéndolo tanto en LaLiga como en la Champions”.

Ahora, “ha venido un entrenador que resulta que con los mismo jugados más Dani Olmo y con algunos que no están porque estaban lesionados, ha puesto al Barça donde lo ha puesto”.

canales de Whastapp

Si te quieres enterar de la actualidad deportiva, de los mejores momentos del programa o de las curiosidades más profundas de Tiempo de Juego o El Partidazo, únete ya a nuestros canales de Whastapp PINCHANDO AQUÍ (Tiempo de Juego) y PINCHANDO AQUÍ (El Partidazo de COPE).