La dura reflexión de Gonzalo Miró sobre el juego del Atlético a tres días del derbi contra el Real Madrid: "Espanto"

El Atlético de Madrid superó este jueves un duro examen contra el Celta de Vigo en la séptima jornada de LaLiga. Un gol sobre la bocina de Julián Álvarez dio los tres puntos a un conjunto rojiblanco totalmente irreconocible.

Los pupilos de Diego Pablo Simeone estuvieron contra las cuerdas durante gran parte del partido e incluso pudo haberse despedido del campeonato si hubiera perdido, porque se habría quedado a nueve puntos de distancia del Barcelona.

Cordon Press Julián Álvarez celebra el gol de la victoria del Atlético contra el Celta.

SIMEONE HACE AUTOCRÍTICA

El entrenador del Atlético de Madrid resaltó la importancia del triunfo conseguido este jueves contra el Celta, pero reconoció que su equipo necesita "jugar mejor en ataque".

"El equipo está trabajando muy bien colectivamente a nivel defensivo. Salvo en el primer tiempo de Vallecas, el equipo se comportó muy bien a nivel defensivo. Ahora necesitamos mejorar, en ataque, en las sociedades. Lo buscaremos porque los chicos están dispuestos a todo. Hoy con una gran paciencia nos llevamos tres puntos contra un rival que no perdía desde febrero", destacó en rueda de prensa.

Y además, Diego Pablo Simeone pidió "tiempo" para Julián Álvarez y Sorloth y aseguró que el gol del noruego está "al caer" porque está trabajando muy bien.

EFE Simeone, durante la rueda de prensa posterior a un entrenamiento del Atlético.

"En la segunda parte nos ayudaron mucho los cambios. Ellos tuvieron opciones de ganar, pero aparecieron Griezmann y Julián para darnos tres puntos muy importantes", comentó.

"Hay que mantener la tranquilidad, sabiendo que somos un equipo que tiene que tener paciencia y mantener la portería porque ahí el partido entra en un lugar que nos gusta", sentenció.

EL DURO ANÁLISIS DE GONZALO MIRÓ

Juanma Castaño preguntó a los tertulianos de El Partidazo de COPE qué les había parecido la victoria del Atlético de Madrid contra el Celta de Vigo a tan solo tres días de medirse al Real Madrid en el derbi madrileño. Y el primero en dar su punto de vista fue Gonzalo Miró, que se mostró muy duro con el juego del equipo rojiblanco y disconforme con las palabras del Diego Pablo Simeone en rueda de prensa.

"La primera ocasión de gol fue un tiro de Riquelme en el minuto 79. El partido me ha parecido un espanto. Horrible. Me ha parecido horrible. Y yo no veo ningún tipo de evolución en el juego. Ninguna", analizaba el comentarista.

EFE Los jugadores del Atlético de Madrid celebran la victoria contra el Celta.

Y agregaba: "No estoy de acuerdo con Simeone, en que el equipo haya estado bien defensivamente. El Celta ha tenido cuatro ocasiones de gol claras. Oblak ha salvado dos y otras dos las ha fallado el Celta, pero han sido clarísimas".

Gonzalo Miró iba más allá y criticaba al entrenador argentino por el reparto de minutos que está realizando con Julián Álvarez, Griezmann y Sorloth. "Por muchos delanteros que saques, el rato en que han coincidido los tres en el campo, el Atlético estaba jugando con un 4-5-1. Simeone puede sacar a los tres, pero si pones a Sorloth de central...", comentaba el tertuliano de El Partidazo

Aunque para finalizar, Gonzalo dejaba una curiosa reflexión sobre el resultado de este jueves. "Si el Atlético gana así todos los partidos porque forma parte de un plan, me parecerá perfecto. Ojalá me equivoque, me encantaría tragarme mis palabras. Pero a mí se me antoja muy difícil poder competir por títulos jugando así. Pero si ganan, yo callaré y a Neptuno", concluyó.

CANALES DE WHATSAPP

Si te quieres enterar de la actualidad deportiva, de los mejores momentos del programa o de las curiosidades más profundas de Tiempo de Juego o El Partidazo, únete ya a nuestros canales de Whastapp PINCHANDO AQUÍ y PINCHANDO AQUÍ.