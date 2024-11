Las dos cosas que horrorizan a Juanma Castaño en torno a la DANA: "No lo hagas"

Una semana después de que la DANA irrumpiera en la Comunidad Valenciana y en otras zonas de la península ibérica, todavía se pueden ver calles completamente devastadas y continúan las tareas de búsqueda de desaparecidos, atención a los damnificados, reparación de infraestructuras, reposición de servicios y limpieza de viviendas, comercios y términos municipales. Pero también a cientos de voluntarios de toda la geografía española ayudando para tratar de volver a la normalidad lo antes posible.

A pesar de toda la ayuda desinteresada de los españoles, todavía se sigue pidiendo ayuda. La Generalitat Valenciana ha solicitado al Ministerio del Interior que dote, con carácter urgente, a las zonas afectadas por el temporal de 4.000 agentes de refuerzo de unidades del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil para garantizar el orden público

EFE Un grupo de vecinos desatasca las alcantarillas atascadas tras el paso de la dana, este lunes en Utiel (Valencia), donde continúan las labores de limpieza

En este momento, y de forma provisional, el número de víctimas mortales es de 211 personas, una más que la última cifra, de 210, que se mantenía desde el sábado, y continua el proceso de levantamiento e identificación de las víctimas.

La opinión de juanma castaño

Durante 'El partidazo de COPE', Juanma Castaño habló de las “dos cosas que me espantan de todo esto”. La primera de ellas son los bulos con la intención de “meter mierda”. Durante estos días las 'fakenews' se ha propagado por al redes sociales rápidamente amplificando la confusión y ansiedad.

En concreto, uno de esos bulos giraba al rededor del centro comercia de Bonaire en Aladaia. La desinformación giraba al rededor de este lugar e incluso se le llegó a clasificar como un cementerio. La buena noticia llegó este lunes cuando los efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) confirmaron, en sus primeras búsquedas, que no había personas fallecidas en su garaje subterráneo.

los influencers

El otro punto que el director de 'El Partidazo de COPE' no entiende y rechaza “son las poses recogiendo barro”. Un mensaje dirigido a todos los 'influencers' que se han desplazado hasta las zonas más devastadas de la Comunidad Valenciana para hacerse un vídeo limpiando las calles de esas localidades. Algo que para Castaño es “casi pornografía. Casi postureo, sobreactuación”. Además también criticó la rentabilización de estos vídeos. “No hagas un reportaje de tu ayuda. Haz un reportaje de cómo está aquello, de cómo está la gente, de lo que necesitan, de lo que no necesitan”, finalizó.

canales de Whastapp

