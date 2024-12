La decepción de Óscar Freire con la Federación de Ciclismo, en El Partidazo de COPE: "Que ya no cuenten conmigo"

Una de las noticias de este jueves se dio en la Cadena COPE. Tiene como protagonistas a la Federación Española de Ciclismo, a Óscar Freire y a Alejandro Valverde.

Tal y como informó Quique Iglesias, la Federación Española ya tenía previsto nombrar un nuevo seleccionador que sucediera a Pascual Monparler. En la Federación se reunieron la semana pasada con el tricampeón del mundo Óscar Freire, con el que llegaron a un acuerdo. Freire se marchó unos días de vacaciones a Dubai, con la palabra de que el anuncio se haría a su regreso a España. Sin embargo, Freire se ha enterado por la prensa especializada que Alejandro Valverde sería el nuevo seleccionador, algo que pilló por sorpresa al propio Freire, al que Juanma Castaño invitó a El Partidazo de COPE para contar su versión.

Freire dijo sentirse "decepcionado" por todo lo que ha pasado y siente "que me han faltado al respeto". Contó que "hace una semana se pusieron en contacto conmigo, estuvimos hablando un par de horas de cuestiones técnicas y económicas, y tenía ilusión por ello. Quedamos que cuando volviera de Dubai se haría público".

Fue el momento en que Freire aprovechó para conocer al nuevo presidente, José Vicioso. En aquella reunión no hubo apretón de manos como tal, pero el exciclista relata que "cuando me iba a ir, le volví a repetir que si estaba todo correcto y me dijo que no había ningún problema. Creo que tenía bastante claro que era un acuerdo y no un malentendido como ahora me quieren hacer saber".

Aclaró que con Alejandro Valverde no tiene ningún problema en que sea el elegido, incluso "la prioridad" para la Federación, como le han querido hacer ver a Freire cuando ha buscado explicaciones. Pero tiene clara una cosa: si por lo que sea, el nombramiento de Valverde no se produce, Freire ya ha puesto la cruz al nuevo mandatario de la Federación: "Conmigo ya, imposible. Si empiezan así yo creo que por mucho que se diera vuelta atrás, con una persona así no voy a ningún sitio".