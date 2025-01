El dato del Barça de Flick que desvela Pedro Martín y deja a Juanma Castaño alucinando: "Es una delicia"

La victoria in extremis del FC Barcelona ante el Benfica sigue dejando huella en la temporada europea de los culés. Un resultado que no solo mantiene al equipo en lo más alto del fútbol europeo, sino que también ha desvelado estadísticas impresionantes que destacan la labor del técnico alemán, Hansi Flick, que sigue marcando una huella imborrable en la historia de la Champions League. Durante El Partidazo de COPE, Pedro Martín desveló unos datos que dejaron a los tertulianos de la emisora sin palabras, incluido Juanma Castaño, quien no dudó en calificar la información como "una delicia".

Pedro Martín abrió el fuego al revelar unos impresionantes números que acompañan al Bayern de Múnich, equipo que dirigió Flick, y al FC Barcelona, donde actualmente continúa escribiendo historia. Según los datos aportados por Martín, el técnico germano acumula 25 partidos en la Champions League: 18 con el Bayern y 7 con el Barcelona. En esos 25 encuentros, Flick ha logrado 22 victorias, un empate y solo 2 derrotas, con una cifra de goles a favor que deja sin aliento: 83 goles a favor y 25 en contra, lo que da una media de 3,32 goles por partido.

"Es una barbaridad", comentaba Gonzalo Miró, mientras que Elías Israel añadía: "Una barbaridad en Europa". Los números hablan por sí solos y dan fe de la capacidad ofensiva de los equipos entrenados por Flick, que han demostrado un rendimiento arrollador en la competición más prestigiosa del fútbol de clubes.

EFE Hansi Flick, tras el empate contra el Getafe

En cuanto al FC Barcelona, Pedro Martín destacó que el equipo culé ha marcado al menos 3 goles en los últimos 6 partidos de la Champions, lo que lo convierte en el tercero de la historia en lograr tal hazaña, después del Manchester City de Guardiola y del Bayern de Flick en 2019. Este logro subraya la capacidad ofensiva y la efectividad con la que están transitando por Europa.

El Barça sigue a la estela de los mejores

Además, Martín recordó que el Barça ha conseguido una racha de 6 victorias consecutivas en la Copa Europa, lo que sitúa al equipo en la cuarta mejor racha de la historia del torneo, destacando una progresión notable bajo la dirección de Flick. Estos datos no hacen, sino afianzar al Barcelona entre los mejores equipos del continente.

El debate sobre la calidad de juego y los resultados también se coló en la conversación. Manolo Lama reflexionó sobre la importancia de entrenar a un buen equipo, sugiriendo que el Barcelona juega de manera "hermosa", pero a veces muestra cierta irregularidad. "Es un equipo bonito de ver", apuntaba, pero a la vez, planteaba dudas sobre si este estilo sería suficiente para ganar tanto la Liga como la Champions.

Por su parte, Dani Senabre recordaba que, aunque los equipos de Flick juegan de forma espectacular, no son los únicos que tienen altibajos. Sin embargo, los equipos que "juegan así", a menudo son capaces de dar la sorpresa y conseguir victorias importantes cuando más se les necesita.

EFE YEDA (ARABIA SAUDÍ), 07/01/2025.- El entrenador del FC Barcelona, el alemán Hansi Flick (i) saluda al presidente del equipo, Joan Laporta, durante una sesión de entrenamiento este martes en Yeda, en la víspera del partido de semifinales de la Supercopa de España de fútbol que les enfrenta al Athletic de Bilbao. EFE/ Alberto Estévez

El momento más destacado de la tertulia llegó cuando Juanma Castaño, conocido por su pasión futbolística, no pudo evitar alabar la calidad del fútbol que despliega el Barcelona de Flick. "Yo digo una cosa, para el espectador neutral, es una delicia", sentenció, dejando claro que, aunque pueda haber críticas o dudas sobre la consistencia a largo plazo del equipo, el espectáculo está garantizado para quienes disfrutan del buen fútbol.