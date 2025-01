Dani Senabre escucha que el Gobierno ayuda al Barça y se lleva las manos a la cabeza: "No pensé que viviría este día"

El fútbol español vivió este miércoles un nuevo capítulo polémico con la decisión del Consejo Superior de Deportes (CSD) de conceder una resolución cautelar al FC Barcelona, permitiendo la inscripción de Dani Olmo y Víctor Pau para jugar la Supercopa de España, a pesar de la negativa inicial de LaLiga y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). Un giro inesperado en el caso del delantero internacional español que ha provocado una cascada de reacciones en el mundo del deporte, desde comentarios jurídicos hasta críticas a la posible intervención política en el asunto.

La resolución, que fue anunciada en una tensa jornada de fútbol, ha reabierto el debate sobre el peso de las presiones políticas en las decisiones de los organismos deportivos. El hecho de que el CSD interviniera en un tema que, en principio, parecía ser exclusivamente de índole legal y administrativo, dejó a muchos con la sensación de que algo no encajaba. Y entre los que no tardaron en manifestar su sorpresa, uno de los más destacados fue Dani Senabre, tertuliano habitual de El Partidazo de COPE.

La reacción de Senabre no se hizo esperar. El periodista, conocido por su carácter directo y crítico, expresó su asombro ante la posibilidad de que el Gobierno español pudiera haber intervenido en el caso para beneficiar al FC Barcelona, insinuación que surgió durante la tertulia en El Partidazo. "Yo alucino porque yo no... O sea, que se le dé palos al CSD, que podáis decir que la nota es chusquera o que no tiene los argumentos que esperabais, lo entiendo perfectamente. Pero jamás pensé que viviría el día en que se insinúe o se diga que el Gobierno de España es culé, es catalanista y baila sardanas. Tengo abuelos retorciéndose en la tumba, escuchando esto", expresó Senabre con visible incredulidad.

EFE YEDA (ARABIA SAUDÍ), 07/01/2025.- El entrenador del FC Barcelona, el alemán Hansi Flick (i) saluda al presidente del equipo, Joan Laporta, durante una sesión de entrenamiento este martes en Yeda, en la víspera del partido de semifinales de la Supercopa de España de fútbol que les enfrenta al Athletic de Bilbao. EFE/ Alberto Estévez

Castaño, por su parte, trató de relativizar el asunto, comentando que el Gobierno de España no es ni "culé ni madridista", sino que actúa según lo que le conviene en cada momento. Sin embargo, la respuesta de Senabre fue clara y tajante: "Vosotros habéis insinuado que ha intervenido..."

Paco González y la crítica al CSD

Para el periodista, las insinuaciones de una relación directa entre el Gobierno y el FC Barcelona sobrepasaban los límites de lo razonable. "¿Tú crees que Puigdemont tiene algo mejor que hacer que preocuparse de Dani Olmo y si juega o no la Supercopa de España?", lanzó Senabre, recordando cómo se había puesto en duda, incluso, el peso del expresidente de la Generalitat en las decisiones que afectaban al deporte español.

Las intervenciones de Senabre no se quedaron aisladas. Paco González, director de Tiempo de Juego, también se sumó a la crítica, pero desde una perspectiva más centrada en la política deportiva y las decisiones del CSD. Para González, la resolución cautelar tomada por el organismo presidido por Víctor Francos no se podía considerar una decisión estrictamente jurídica, sino más bien política.

El director de Tiempo de Juego dejó claro que, en su opinión, el CSD había intervenido sin una base sólida, e incluso se burló de los argumentos que justificaban la decisión: "El único argumento semi-jurídico, y que tampoco veo por dónde cogerlo, es que el CSD ha valorado que según el artículo 27 de la Ley del Deporte, los deportistas profesionales tienen derecho a una carrera deportiva conforme a sus potencialidades... Es como decir que la Constitución reconoce que todo el mundo tiene derecho a trabajar".

COPE | Víctor Navarro Joan Laporta, saliendo de noche de las oficinas del FC Barcelona

Además, González no dudó en comparar este tipo de intervenciones con precedentes anteriores, como el caso de Lewandowski, donde el Barça también había recurrido a la inscripción mediante una "palanca económica" que en su momento fue muy criticada, o la situación de Gavi, quien sigue jugando con una cautelar cuyo futuro es incierto.

Escucha que el Gobierno ayuda al Barça

El periodista recordó que este tipo de decisiones nunca se habían dado con otros equipos de la Liga, lo que refuerza la percepción de que las normas no son iguales para todos los clubes. "Si esto le pasa al Sevilla, al Betis, al Valencia, al Málaga, al Zaragoza... A casi cualquier otro equipo, no se les concede la licencia", afirmó con contundencia.

En cualquier caso, lo que está claro es que la controversia en torno a Dani Olmo, la Supercopa de España y la posible intervención del Gobierno no hará más que alimentar las discusiones en torno al poder de las instituciones en el fútbol. Como bien dijo Dani Senabre, "la misma seguridad con la que aseguráis que el Gobierno le ha echado un cable al Barça es la que teníais con que Tebas ayudaba al Barça".