La contundencia de Manolo Sanchís cuando Juanma Castaño le pregunta sobre los fichajes del Real Madrid: "Por encima de cualquier otro"

El Barcelona ganó y goleó (2-5) al Real Madrid en la final de la Supercopa de España. Este trofeo supone el primer título de Hansi Flick como entrenador del Barcelona y el octavo de su carrera, tras el sextete conseguido con el Bayern de Múnich en 2020 (Bundesliga, Copa de Alemania, Supercopa de Alemania, Liga de Campeones, Supercopa de Europa y Mundial de Clubes) y la Bundesliga conquistada de nuevo al año siguiente con el conjunto bávaro.

El técnico germano conserva, además, su pleno de victorias en finales (6 de 6), pues con el Bayern había ganado las cinco que había disputado.

El Barcelona celebra uno de los goles al Real Madrid (@fcbarcelona)

Pero, además, es la decimocuarta vez que el Barcelona marca cinco goles o más en un Clásico. En la Copa del Rey, la mayor goleada azulgrana en un Clásico fue el 6-1 logrado en unos cuartos de final de la temporada 1956-57, y en la Liga, un 7-2 conseguido el curso 1950-51, según BeSoccer Pro.

Además, fue la segunda vez que el cuadro catalán anotaba 4 goles ante el eterno rival solo en la primera parte. En la primera ocasión, en la Liga 1942-43, el partido se fue al descanso 4-2, pero acabó 5-5 al final.

manolo sanchís, en el 'partidazo de cope'

Por este resultado tan abultado, no solo Carlo Ancelotti, sino que algunos jugadores quedaron retratados demostrando que se necesitan fichajes, como explicó Manolo Sanchís, en 'El Partidazo de COPE'.

Ahora con el mercado de invierno abierto, todo apunta a que el Real Madrid no va a hacer incorporaciones, pero según el exjugador del equipo blanco las “necesitaba en verano, pero en aquel momento Dani Carvajal estaba en pleno rendimiento”.

“Se nos iba Toni Kroos y la dirección de juego quedaba un poco desconocida, Para mí ese era el gran fichaje. El gran fichaje. Por encima de cualquier otro”, continuó diciendo. Pero, ahora, tras la grave de lesión de actual campeón de Europa “parece que no hay un sustituto para Dani, aunque es muy difícil sustituirle”.

los grandes errores del real madrid

Además que criticó que el Real Madrid está jugando “con dos jugadores que no son especialistas de la posición en defensa, y eso para cubrir un partido o dos está bien, pero para una temporada me parece que no da”.

Uno de los centrales titulares fue Tchouaméni, cuando su posición natural es la de mediocentro. El francés fue superado durante todo el partido e incluso el técnico italiano tuvo que sustituirle por Asencio cuando recibió una tarjeta amarilla por una durísima entrada a Dani Olmo.

EFE Lucas Vázquez tras perder contra el Milan

Por otro lado, Lucas Vázquez tampoco hizo su mejor partido. Vivió una pesadilla en su duelo con Raphinha. También superado, sin ayudas, en las subidas de Balde. Sufrió a sus espaldas y le costó llegar en acciones donde el Barcelona generó siempre peligro en el espacio entre el gallego y Tchouaméni. Provocó que saliese en la foto de varios goles, llegando tarde y viendo el remate de gol.

Unos problemas en defensa que llegan en un momento en el que el calendario se complica porque “se van estrechando todas la cosas”.

“Yo siempre he pensado que los equipos hacen atrás hacia adelante y que siempre que tienes un bloque defensivo sólido, lo de arriba se te convierte en mejor. Cuando lo de atrás no funciona, a lo de arriba ya puedo hacerlo bien que el equipo no va”, terminó diciendo Manolo Sanchís.

canales de Whatsapp

Si te quieres enterar de la actualidad deportiva, de los mejores momentos del programa o de las curiosidades más profundas de Tiempo de Juego o El Partidazo, únete ya a nuestros canales de Whatsapp PINCHANDO AQUÍ (Tiempo de Juego) y PINCHANDO AQUÍ (El Partidazo de COPE).