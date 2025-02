La confesión de Gonzalo Miró sobre los ataques del Atlético al Real Madrid y los árbitros: "Lo habría hecho"

El derbi madrileño entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid, que se disputará este sábado a las 9 de la noche en el Santiago Bernabéu, se perfila como uno de los más calientes de la temporada. Las redes sociales del conjunto rojiblanco no hacen más que avivar la llama de la rivalidad, en especial tras la polémica respuesta del Atlético al comunicado del Real Madrid. Y, en medio de esta tormenta digital, una confesión en los micrófonos de El Partidazo de COPE ha puesto el foco de atención sobre Gonzalo Miró, quien, al ser interrogado por su posible implicación en la creación de los controvertidos tuits del Atlético, hizo una sorprendente declaración.

El Atlético de Madrid no ha dejado de calentar el ambiente en las redes sociales, especialmente después de las quejas del Real Madrid hacia el estamento arbitral. El club rojiblanco respondió con dos publicaciones en su cuenta oficial de Twitter, que rápidamente se hicieron virales. El primer tuit hacía referencia a un curioso mensaje dirigido a la RAE (Real Academia Española), pidiendo aclaraciones sobre el uso de varios verbos como "presionar", "amedrentar" o "coaccionar". Un toque irónico que algunos interpretaron como una referencia indirecta a las quejas del Real Madrid sobre la influencia de los árbitros en sus partidos.

El segundo tuit fue aún más directo, pues acompañaba un mensaje con unas viñetas que mostraban, en tono jocoso, "Instrucciones básicas para el derbi", que incluían puntos como "buena preparación física", "masaje prepartido" y, en la parte más polémica, "usar tu televisión oficial una vez más para presionar a los árbitros". Esta publicación, sin duda, encendió la controversia, pues parecía hacer alusión a las frecuentes quejas del Real Madrid sobre los arbitrajes y la relación entre la prensa y las decisiones arbitrales.

EFE Los jugadores del Real Madrid celebran el 0-1 contra el Leganés.

En El Partidazo de COPE, Juanma Castaño, al ver la polémica generada por estos tuits, no dudó en preguntar a Gonzalo Miró si él había tenido algo que ver con la redacción de esos mensajes. En un tono distendido y a modo de broma, Castaño le preguntó: "¿Has escrito los tweets del Atlético de Madrid?" La respuesta de Gonzalo Miró fue sincera y directa: "No tengo Twitter. Pero lo habría hecho."

La respuesta de Gonzalo Miró

La confesión de Miró no pasó desapercibida, pues añadió un toque de humor al asunto y reveló, en cierto modo, cómo se percibe la rivalidad entre ambos clubes en el entorno futbolístico. Aunque Miró no es conocido por su implicación directa en las redes sociales del Atlético, su respuesta dejó claro que, si fuera por él, no dudaría en unirse a la "guerra digital" que ya está marcando el camino hacia este esperado derbi.

No cabe duda de que la atmósfera en torno a este derbi es más tensa que nunca. Las publicaciones del Atlético, junto con las quejas sobre los arbitrajes, han puesto el foco sobre el trabajo de Soto Grado, el árbitro designado para dirigir el encuentro. Desde que se conoció su nombre, muchos han señalado la controversia que genera su presencia en este tipo de partidos tan cargados de emoción y rivalidad.

En el programa, Isaac Fouto hizo referencia al hecho de que Soto Grado, recientemente, fue parte del VAR en un partido internacional de la Copa de Grecia, lo que generó aún más debate sobre su imparcialidad y nivel de preparación. Y con este panorama, el derbi se perfila como un espectáculo no solo deportivo, sino también mediático, en el que los árbitros y las decisiones fuera del campo tendrán tanto peso como los goles.

CORDONPRESS Soto Grado expulsa a Vinicius durante el Valencia-Real Madrid en Mestalla

Mientras los futbolistas se preparan para saltar al campo, la batalla en las redes sociales no cesa. Y con la declaración de Gonzalo Miró, queda claro que la rivalidad entre el Atlético y el Real Madrid ha trascendido el ámbito deportivo, llegando a las plataformas digitales, donde cada mensaje tiene el poder de intensificar las pasiones y generar polémica.

El calentamiento del derbi

Este sábado, la afición madridista y colchonera no solo estará pendiente de lo que ocurra dentro del terreno de juego, sino también de las posibles reacciones en las redes sociales, que, como hemos visto, juegan un papel clave en la construcción del ambiente previo al partido. Lo único cierto es que, con cada tuit, cada mensaje y cada respuesta, el derbi se calienta aún más, haciendo que el partido en el Bernabéu sea una cita obligada para todos los aficionados al fútbol.

El derbi madrileño de este sábado está destinado a ser una de las citas más intensas y emocionantes de la temporada, no solo por lo que se juegan los equipos en el campo, sino también por la guerra mediática que se está librando fuera de él. Las redes sociales del Atlético de Madrid, con sus polémicos tuits, han elevado la tensión y, como bien ha admitido Gonzalo Miró, esta "guerra digital" es parte del espectáculo que rodea a uno de los derbis más esperados del fútbol español. La pelota está en el campo, pero el juego fuera de él no hace más que empezar.