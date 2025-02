Chema Martínez explica el lío con el récord de Verdeliss y el polémico control de dopaje: "La marca que vale es la suya"

El mundo del ultrafondo español está viviendo una situación algo confusa, tras la reciente hazaña de Estefanía Unzu, conocida como Verdeliss, quien ha batido el récord de España en los 100 kilómetros con un tiempo impresionante de 7 horas, 47 minutos y 46 segundos. La atleta navarra, influencer con más de 1,6 millones de seguidores en Instagram, hizo este logro en el Campeonato de Australia de 100K, disputado en Canberra. Sin embargo, este récord ha dado lugar a una controversia que ha generado debates en el ámbito del deporte y las redes sociales, como desveló Chema Martínez en El Partidazo de COPE.

A pesar de que Verdeliss ha logrado el récord de España, no se trata de la marca más rápida registrada por una atleta española en esta distancia. El 27 de agosto de 2022, Carmen María Pérez, ultrafondista española con varios logros internacionales a su nombre, había corrido los 100 kilómetros en 7 horas, 47 minutos y 32 segundos, 32 segundos más rápido que la nueva plusmarquista. Sin embargo, esa marca no es oficial, ya que Carmen Pérez no pasó el control antidopaje necesario para homologarla. Este detalle técnico es lo que ha generado la polémica, y es la razón por la que el récord de Verdeliss es el reconocido oficialmente por la Real Federación Española de Atletismo (RFEA).

Chema Martínez, experimentado corredor, aclaró en la sección Km 42 del programa de COPE que, aunque la marca de Pérez fue más rápida, no fue homologada debido a la falta de un control antidopaje: "La mujer que más rápido había corrido era Carmen Pérez. Pero cuando hizo esa marca, no pasó el control antidopaje, lo que no permitió homologar su récord", explicó Martínez. A pesar de esto, muchos aficionados al atletismo no dudan en señalar que la atleta de Logroño es la más rápida en la historia de España en la distancia de los 100 kilómetros.

Instagram: verdeliss Verdeliss, durante una prueba

El control antidopaje es un paso fundamental para la homologación de cualquier marca, y es precisamente lo que impidió que el récord de Pérez fuera reconocido. Carmen Pérez explicó recientemente en un vídeo en Instagram que, aunque cometió el error de no informarse adecuadamente sobre los requisitos, su marca en el Mundial de Berlín debería haber sido válida si se hubiese realizado dicho control. A pesar de su frustración, Carmen no dejó de reconocer el esfuerzo de Verdeliss: "Sé lo que cuesta entrenar esto. Te aplaudo muchísimo por lo que estás haciendo, es brutalísimo. Que esto nos beneficie al ultrafondo femenino español, que no tiene visibilidad, es lo importante", expresó, demostrando su apoyo y admiración por la atleta navarra.

El récord de Verdeliss

En cuanto a Verdeliss, su récord no solo ha causado revuelo por la disputa sobre la validez de las marcas, sino también por el impacto que está teniendo en el ultrafondo femenino. En su publicación de Instagram, Estefanía Unzu se mostró emocionada y orgullosa de lograr una marca oficial, destacando que su nombre figurará para siempre en la historia del atletismo español.

La corredora, que hasta ahora tenía una mejor marca de 7 horas, 59 minutos y 30 segundos, ha sido una de las grandes protagonistas en los últimos tiempos, destacando por su victoria en el World Marathon Challenge, una serie de maratones disputados en siete días consecutivos en diferentes continentes.

Lo cierto es que, más allá de la polémica sobre el control antidopaje, el récord de Verdeliss no solo ha sido un tema de conversación en el ámbito deportivo, sino que también ha puesto de manifiesto la creciente visibilidad del ultrafondo femenino en España. Con el apoyo de sus seguidores y el reconocimiento por parte de grandes figuras del deporte como Carmen Pérez, Estefanía Unzu está logrando que esta disciplina adquiera más protagonismo, algo que siempre ha estado en la sombra frente a otras disciplinas como la maratón.

Aunque la RFEA ha homologado el récord de Verdeliss como el nuevo récord de España, muchos atletas y aficionados al ultrafondo siguen considerando que la verdadera plusmarquista sigue siendo Carmen Pérez, ya que su tiempo fue inferior y habría sido la más rápida si no hubiera existido el malentendido con el control antidopaje.