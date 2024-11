El candidato ideal de Tomás Guasch para el banquillo del Real Madrid si se destituye a Ancelotti: "El tío perfecto"

El conjunto de Carlo Ancelotti no ha empezado la temporada de la mejor manera posible, con tan solo 6 puntos de 12 posibles en Champions, ocupando la decimoctava posición y, a 9 puntos del Barca en Liga, aunque con un partido menos.

El técnico italiano, muy cuestionado por el madridismo, sigue sin encontrar el estilo de juego de este nuevo Real Madrid, que encarrila dos derrotas consecutivas en casa, con 7 goles en contra y tan solo un gol a favor.

la crisis del real madrid

El Real Madrid se enfrenta este sábado al Osasuna en el Santiago Bernabéu, en una nueva prueba para el conjunto blanco después de caer derrotado 1-3 ante el Milán el pasado martes. En Champions visitará Anfield el próximo 27 de noviembre para medirse a un Liverpool, líder e impecable, que suma 12 puntos de 12 posibles.

EFE Mbappé y Lucas Vázquez, abatidos tras el tercer gol del Milán

Los de arriba siguen sin carburar. Mbappé, que suma 8 goles en Liga y 1 en Champions, podría revindicarse tras salir silbado por la afición vikinga en el último partido. Se esta viendo a un Bellingham desaparecido, que lleva 0 goles en este inicio de Liga, nada que ver con el de la pasada campaña, que a estas alturas ya sumaba 13 dianas. Y, un Vinicius que pese a brillar en el encuentro ante el Dortmund sigue sin volver a encontrar la mejor versión.

LOS NÚMEROS DE CARLO ANCELOTTI

Carlo Ancelotti es el entrenador con más títulos conseguidos en el Real Madrid. 3 Champions, 2 Ligas, 2 Copas del Rey, 3 Supercopas de Europa, 2 Supercopas de España y 2 Mundialitos de clubes, en los dos ciclos de su etapa blanca.

Gregorio Lopez Carlo Ancelotti posa junto a Florentino Pérez en su presentación como entrenador del Real Madrid en 2014.

Aunque es uno de los mejores técnicos que ha tenido el conjunto blanco, en la presente temporada sigue sin dar en la tecla para que funcione el equipo. Lo que parecía una plantilla galáctica con la llegada de Kylian, se le está complicando más de lo previsto, entre otras cosas por la retirada de Toni Kroos, su pilar fundamental en el medio campo y el auténtico faro del equipo.

la opinión de tomás guasch

Con la mala racha del Real Madrid se han abierto las quinielas sobre un posible sustituto de Carlo Ancelotti en el banquillo blanco si la dinámica negativa continúa y es cesado de su cargo. Tomás Guasch se unió al debate este viernes en El Partidazo de COPE y dejó muy claro quién sería su número 1.

“A Luis de la Fuente, si prescindes de Ancelotti, me parece que es el hombre. Luis de la Cope es el hombre. Y si hay algún problema de celos y demás que sería que compagine las dos cosas, no pasa nada. Además que tiene mucha gracia, como jugadores del Madrid a la selección no puede llevar, no habría tráfico de influencia. Es el tío perfecto", aseguró el periodista.

EFE Luis de la Fuente, seleccionador de España, en la Gala del Balón de Oro 2024

