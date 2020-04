Gayá, en El Partidazo de COPE: "Quiero acabar LaLiga para entrar en Champions, pero no a cualquier precio”

Hablamos en El Partidazo de COPE con José Luis Gayá, capitán del Valencia, para analizar la posible vuelta a los entrenamientos tras el parón mundial en el mundo del fútbol por la crisis del coronavirus. Lo primero que nos contó es que pasó hace unas semanas el virus: “Yo ya he pasado el Covid19 y ya di negativo hace dos semanas. Me hicieron el primer test para detectarlo y luego otro más. Yo he sido asintomático. He notado un cansancio general, pero eso le pasa a todos. Estoy con mis padres pero ellos no han tenido síntomas”.

Sobre el ejercicio que está haciendo de cara a la vuelta de los entrenamientos, nos explicó cómo se está ejercitando: “Tengo una cinta de correr y una bici que nos ha dado el club. A partir del día 2 ya podemos salir a correr pero hay que ir poco a poco, como si fuera una pretemporada. Yo puse la cinta a 18 km; hice así cuatro series de 600 metros”.

El capitán del Valencia opinó sobre la vuelta de la competición y sobre las críticas de muchos jugadores por tener que volver a jugar a pesar del riesgo: “Yo no me quiero situar en ningún grupo. LaLiga puede tener una idea pero si Sanidad no da el ok no se hará, por mucho que quiera Tebas. Todos haremos lo que diga Sanidad, esa es la única realidad de este tema. Cada uno es libre de respetar lo que piensa. Hay que intentar que los riegos sean los mínimos. Somos personas, por mucho que seamos futbolistas y tenemos familias y es normal que haya miedo de que la gente se contagie. Hay que intentar que esto no se expanda”.

QUIERE ACABAR LA LIGA

Gayá pide volver a jugar para que el Valencia pueda entrar en puestos de Champions: “Lo más justo es que se acabe la Liga. Quiero acabarla porque estamos fuera de puestos de Champions, pero no a cualquier precio”.

El valencianista dejó muy claro que no quiere que los futbolistas tengan que concentrarse: “No nos hace ninguna gracia estar concentrados, se hace muy pesado. Me gustaría estar en mi casa y no entiendo por qué no podría estarlo, estoy en contra totalmente. Cada uno tiene que ser responsable”.