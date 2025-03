Alejandro Valverde habla sin tapujos de su polémica con Óscar Freire para ser seleccionador: "Me dolió"

La elección de Alejandro Valverde como nuevo seleccionador nacional de ciclismo no ha estado exenta de polémica. Todo hacía pensar que el tricampeón del mundo Óscar Freire sería el elegido para el cargo, pero la Federación Española de Ciclismo se decantó finalmente por el exciclista murciano. Este jueves, en El Partidazo de COPE, Valverde ha roto su silencio y ha hablado abiertamente sobre el proceso y la controversia con Freire.

El propio Valverde confirmó que el presidente de la Federación, José Vicioso, ya le había transmitido hace tres años su intención de contar con él como seleccionador. "Me dijo que si llegaba a ser presidente, le haría ilusión que yo ocupara el cargo", reveló Valverde en la entrevista. Tras su retirada, el murciano realizó el curso de director deportivo y, una vez que Vicioso asumió la presidencia, la oferta se hizo oficial.

EFE Alejandro Valverde posa en la gala del CSD en la que se ha hecho oficial su nombramiento.

El proceso de selección, sin embargo, estuvo marcado por la confusión y las filtraciones, generando un inesperado conflicto con Freire. "A mí lo que más me dolió fue todo el tema de Óscar", confesó Valverde. "Con él tengo muy buena relación, y cuando saltó la noticia me sorprendió porque no tenía ni idea de que él también estaba en la conversación".

El malestar de Freire se hizo evidente cuando envió un mensaje a Valverde para preguntarle qué estaba ocurriendo. "Me molestó porque no estaba al tanto de ninguna negociación paralela", afirmó el murciano. A pesar de la tensión inicial, ambos ciclistas lograron aclarar la situación en privado. "Al final lo hablamos y no hay ningún problema entre nosotros", aseguró Valverde. No obstante, Freire no parece compartir la misma postura conciliadora.

Freire, molesto con la Federación

El malestar de Óscar Freire con la Federación ha sido notorio. El tricampeón mundial aseguró en declaraciones a COPE que había mantenido conversaciones con Vicioso y que había recibido una propuesta para ocupar el cargo. Sin embargo, mientras se encontraba de vacaciones en Dubái, se enteró por la prensa de que la Federación había optado por Valverde. "Me han faltado al respeto", denunció Freire. "Hablamos durante dos horas sobre cuestiones técnicas y económicas, quedamos en que se haría oficial a mi regreso".

EFE Óscar Freire celebra su victoria en la Milan San Remo de 2010 con el Rabobank.

Vicioso, por su parte, niega haberle ofrecido el cargo al exciclista cántabro, asegurando que su "plan A" siempre fue Valverde. "Hablamos de ciclismo, pero en ningún momento le propuse el puesto oficialmente", afirmó el presidente, desmintiendo la versión de Freire. Además, señaló que el excorredor de Movistar cuenta con un perfil más atractivo para los patrocinadores, factor clave para la Federación.

La historia ha desatado un debate sobre la gestión del proceso y la transparencia en la toma de decisiones dentro de la Federación Española de Ciclismo. No es la primera vez que se producen desencuentros en el seno del equipo nacional. Desde los tiempos de Miguel Indurain y Abraham Olano en 1995, los Mundiales han sido escenario de tensiones y rivalidades entre figuras históricas del ciclismo español.

Finalmente, Valverde ha querido zanjar la polémica, asegurando que ha hablado con Freire y que no existe ningún problema entre ellos. "Es algo que ya hemos aclarado", declaró. No obstante, Freire se muestra tajante: "Conmigo ya, imposible. Si empiezan así, por mucho que dieran marcha atrás, no voy a ningún sitio".

El nombramiento de Valverde pone punto final a la etapa de Pascual Momparler como seleccionador y abre una nueva era en la selección española. La Federación confía en que la experiencia y liderazgo del murciano aporten estabilidad a la selección nacional, aunque las tensiones recientes dejan en el aire la posibilidad de futuras discrepancias dentro del equipo.

A pesar de la controversia, Valverde ha mostrado su entusiasmo por asumir el reto. "Es un honor representar a España y trabajar con los nuevos talentos", afirmó el ex ciclista. Mientras tanto, Freire, molesto por el desenlace, parece haber cerrado la puerta a cualquier colaboración futura con la Federación.