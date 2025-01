La agonía del presidente de la peña del Real Madrid en Los Ángeles por los incendios: "La DANA de Valencia americana"

Los incendios que están arrasando Los Ángeles y otras áreas de California no solo han dejado una estela de destrucción, sino que también han alterado la vida cotidiana de miles de personas. Entre ellas se encuentra Stewart Wolfenson, presidente de la Peña Madridista de Los Ángeles, quien, en una intervención reciente en el programa El Partidazo de COPE, relató con angustia la situación desesperada que vive como vecino de la zona afectada. El relato de Wolfenson, lleno de emoción y preocupación, ofrece una visión desgarradora de la magnitud de la tragedia que está transformando para siempre esta emblemática ciudad estadounidense.

Stewart Wolfenson, conocido por su vinculación con la comunidad madridista en Los Ángeles, comenzó su testimonio con una aterradora descripción de la situación en su vecindario. A tan solo un kilómetro y medio de su residencia en Tarzana, las llamas arrasaban sin control. “Nos ha saltado la alarma, y el incendio está a un kilómetro y medio. La situación es una ruleta rusa”, confesó Wolfenson, visiblemente afectado por la proximidad de los focos de fuego. Estos incendios, alimentados por vientos huracanados de hasta 150 km/h, avanzaban a una velocidad aterradora: "Cinco campos de fútbol por minuto", destacó el presidente de la Peña Madridista.

Las imágenes de la ciudad calcinada, las casas ardiendo y los incendios descontrolados se convertían en una pesadilla recurrente para los residentes de la zona. Y aunque los bomberos luchan sin descanso por contener las llamas, el esfuerzo no ha sido suficiente para frenar la voracidad del fuego. Con más de 4.000 efectivos movilizados, la situación sigue siendo crítica.

EFE Personas observan los restos de una casa destruida por el incendio forestal de Eaton en Altadena, California, EE. UU., el 9 de enero de 2025

Una de las zonas más afectadas ha sido Pacific Palisades, que ha sufrido una destrucción sin precedentes. Según Wolfenson, "el 75% del barrio ha quedado arrasado". Este área, conocida por sus mansiones y su proximidad a la playa de Santa Monica, ha sido devastada. Entre los afectados, incluso se encuentra la famosa casa de vacaciones de Paris Hilton, que también ha quedado reducida a escombros. "30.000 personas han perdido su hogar", lamentaba Parra, quien compartió la noticia en la misma intervención, revelando que además de las viviendas, los negocios y restaurantes locales también han sido consumidos por las llamas.

La escasez de recursos y la lucha desesperada

El drama humano no ha hecho más que comenzar. Con miles de personas desplazadas, las preguntas sobre cómo se llevará a cabo la reconstrucción ya empiezan a surgir. En este sentido, Stewart comentó la situación de muchas personas que no tienen seguro y que ahora se encuentran sin forma de recuperar sus bienes. "Esto va a ser una DANA 2.0 en versión americana", señaló, comparando el desastre con el fenómeno climático que recientemente afectó España. Los residentes, según explicó, no solo han perdido sus casas, sino también su medio de vida.

La falta de recursos para combatir los incendios ha sido otro de los grandes problemas. A pesar de la intervención de más de 4.000 bomberos, la llegada de helicópteros de la Marina y el despliegue de camiones cisterna, los focos siguen activos y las posibilidades de controlarlos en el corto plazo se ven reducidas. La escasez de agua ha complicado aún más la situación, y el trabajo de los equipos de emergencia se ha convertido en una lucha diaria contra el tiempo y el fuego.

Los incendios en zonas como Hollywood y Pasadena han forzado a las autoridades a emitir alertas de evacuación, mientras el fuego se extiende sin piedad por el condado. El incendio en Hollywood Hills, por ejemplo, obligó a evacuar áreas cercanas al famoso Paseo de la Fama, una de las principales atracciones turísticas de la ciudad.

EFE Melissa Young lleva algunas pertenencias que quedan de los restos de su casa que fue destruida por el incendio forestal de Eaton en Altadena, California, EE. UU., el 9 de enero de 2025.

En medio de tanta devastación, la solidaridad ha emergido como un faro de esperanza. Wolfenson, que ya ha visto como varios amigos cercanos perdían su casa en el desastre, se mostró decidido a ayudar a la comunidad afectada. "Gracias a la gente, a los bomberos, la policía que llevan trabajando 48 horas sin parar. Nosotros vamos a empezar a apoyaros. Nosotros ya hemos quedado para la final de la Supercopa. Si queréis venir a ver la final de la Supercopa en Downtown LA y el 10% de todo lo que vamos a recaudar, a ir a un fondo común de la gente. Por lo tanto, venir, ver el fútbol, estar juntos, hacer comunidad que es de lo que se trata, apoyarnos", compartió con los oyentes del programa, llamando a la unidad y al apoyo mutuo en tiempos de necesidad.