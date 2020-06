El testimonio de la familia cristiana en esta pandemia: "Lo importante es perdonar"

Francisco y Toñi están casados y tienen dos hijos adolescentes. Viven en la diócesis de Bilbao y ambos son delegados de familia. Como a toda España, les ha tocado vivir recluidos en casa los últimos meses, y aunque digan que "no son ejemplo de nada" soon el testimonio vivo de las familias cristianas.

Sorprendentemente, el sacramento que ha perdurado durante este tiempo de pandemia, ha sido el matrimonio. Francisco Alvala y Toñi Caro relatan en El Espejo, cómo han vivido estos meses: "Han sido dos meses muy intensos, y confinados en familia se vive de forma distinta. Como familia cristiana que somos, lo intentamos vivir de forma diferente", cuenta Francisco. Toñi explican que ha habido "momentos de no saber muy bien cómo situarte, de repente cambiaban todas las normas del juego, mucha convivencia... Nos llevamos bien, pero los roces típicos de la vida estaban. Hemos tirado mucho de trabajo personal, de intentar ayudarnos y lo hemos intentado llevar lo mejor que hemos podido".

"Siempre intentamos orar porque es importante tenerlo presente. Además justo ha caído en Semana Santa, y ha sido distinto rezar en casa". Francisco relata los trucos fundamentales para esta convivencia: "Pedir perdón y dar las gracias. Por ejemplo, todas las mañana hacíamos una oración de acción de gracias". Toñi cuenta que hay que "irse amoldandolo a tu vida y a la familia. Nosotros hace tiempo hacíamos una pequeña oración por las mañanas para darnos cuenta de todo eso que tenemos, para educar a nuestros hijos, que muchas cosas que tenemos son por la Providencia, y que si la tenemos, las tenemos que dar y que sirva para que seamos generosos. Dentro de todas las circunstancias estamos bien de salud y hay que ser positivos, psicológicamente es muy importante. Dar las gracias nos ha ayudado mucho a mantenernos positivos".

Francisco reconoce que "donde hay convivencia hay roce, y a veces saltan chispas. Hemos estado tranquilos pero a veces hay tensión, tenemos dos hijos adolescentes y a veces hay conflictos. Lo importante es poder perdonar, y también expresarlo con gestos para perdonarnos y darnos cuenta. Esta pandemia nos ha llevado a todos al límite. Por eso como dice el Papa Francisco permiso, perdón y gracias son fundamentales y así lo hemos intentado".

"Esto es lo que nos toca vivir y seguro que no lo entendemos", asegura Toñi. "Las últimas dos semanas se nos hicieron muy densas, con esa esperanza de poder salir. Hemos trabajado mucho el tema de que no lo entendemos, una incertidumbre muy fuerte también y lo hemos enfocado en 'vamos a intentar ponernos en manos del Señor', fluir con ello, hay que aprender de esto y ponerlo todo en positivo. No lo entendemos, pero seguro que todo esto nos da una oportunidad para cambiar cosas que no estaban funcionando bien. Esta crisis ha sacado lo mejor y lo peor del ser humano y queremos quedarnos con lo mejor".