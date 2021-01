'Sistema Entorno Seguro': El sistema jesuita para erradicar los abusos

El 'Sistema Entorno Seguro' de la Compañía de Jesús se ha creado para prevenir casos de abusos y acompañar a las víctimas en una situación tan delicada y complicada. Siguiendo el mandato y la invitación del Papa Francisco -y por supuesto la de Jesús- los jesuitas y la Iglesia siguen trabajando en erradicar este drama y por ello para este proyecto han contado con profesionales especializados.

La Responsable de Sistema Entorno Seguro es Susana Pradera y relata en el Espejo que "el proceso no ha sido nada fácil. En primer lugar, porque hay que vencer las resistencias a la realidad. Los casos de abusos se dan en su mayoría en el ámbito familiar. A mí me dicen que un familiar mío ha cometido un abuso la primera reacción es la incredulidad. Sea cual sea la circunstancia es doloroso. Centrarse en la persona que ha sufrido el abuso es el primer paso. Una vez que te has sensibilizado surge la necesidad de reaccionar. Discernir en comunidad que es lo mejor, es un proceso ignaciano pero no es fácil".

Este sistema lleva ya un año aplicándose y Pradera hace balance de los resultados: "Está siendo una tarea de enorme envergadura. Queremos llegar a todos los ámbitos, desde en la formación como en los colegios, diferentes ONGs, parroquias... Hemos avanzado bastante tanto en formación como en la búsqueda de esos agentes de entorno seguro, en protocolos, medidas de prevención... Aún queda mucho por hacer y la pandemia ha tenido un efecto ralentizador".

"La prevención tiene su pilar más fuerte en la formación y estamos invirtiendo mucho esfuerzo en ello", explica Susana Pradera. "Ver los riesgos, saber tomar medidas, actuar correctamente... es esencial para generar ese cambio de cultura que proponemos. Una vez que tenemos ese conocimiento y somos sensibles, tenemos la necesidad de cambiar nuestros comportamientos y aplicar las medidas".

"La primera respuesta es escuchar. Es nuestra primera responsabilidad. Son situaciones muy delicadas y hay que tratarlas con delicadeza. Por eso existen estos espacios de escucha para que las personas que quieran ser acompañadas tienen estos ambientes discretos para acogerles y que expresen lo que necesitan".