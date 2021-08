Rita y Rami, una historia de amor en un campamento de refugiados

Rita y Rami no podrán borrar de su memoria jamás la noche del 6 de agosto de 2014. Aquella fatídica fecha permanecerá como un recuerdo indeleble en su memoria. Tuvieron que huir de su casa, de su barrio, de su ciudad, Karamlesh. Sin tiempo para hacer el equipaje, para recoger sus pertenencias. Con lo puesto. Llegaba el terror. Llegaba el fundamentalismo. Llegaba el Daesh. Y la única forma de sobrevivir era huir o renegar de la religión que ellos profesaban.

De hecho, atrás dejaban, también, sus queridas iglesias. Karamlesh es una ciudad con mucha presencia cristiana y, además, ha sido residencia de tres patriarcas caldeos. Una de las iglesias de la localidad, la de san Adday, fue quemada por los terroristas islámicos, que también destruyeron la sacristía y profanaron el cementerio.

Entre los miles de jóvenes que huyeron de Karamlesh con destino a Erbil, la capital del Kurdistán, estaban Rita y Rami, nuestros protagonistas. Aunque ellos aún no se conocían. Cuando huyó, Rami tenía 22 años. Fue acogido en uno de los campamentos que la Iglesia estableció en el Kurdistán. Por su parte, Rita tenía 16 años y, aunque huyó con su familia, logró encontrar cobijo en una casa de alquiler, en Erbil.

Un día, se decidió a visitar a sus paisanos que se encontraban en los campamentos de refugiados y, allí conoció a Rami. Y, en esas difíciles condiciones, surgió el amor. Aunque empezaron siendo amigos. Algo más de dos años después, en octubre de 2016, el Ejército iraquí liberó Karamlesh. Todo estaba completamente destruido. Lo que no habían destrozado los islamistas lo habían arrasado los bombardeos para la liberación. Allí se separaron sus caminos. Rami fue el primero de los dos en volver a Karamlesh y retomar su vida pre Daesh. Poco a poco, con el esfuerzo de muchos, se comenzaron a reconstruir las carreteras, las escuelas... las iglesias volvieron a tener sus cúpulas coronadas por una cruz.

Todo con la colaboración de la Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada. Rita también volvió y, pasado un tiempo, decidieron dar un valiente paso adelante. “Nuestra vida no está exenta de riesgos y la vida no se detiene. Tenemos que seguir adelante”, explica Rami. Con esa determinación, decidieron retomar su vida en Karamlesh y, más aún, hacerlo juntos. Fue la primera pareja que celebró su matrimonio en el reconstruido Centro Caldeo de San José. Daesh había dejado el edificio completamente inservible: los techos agujereados, el sistema de ventilación no funcionaba, entre otras cosas, porque no había electricidad ni agua. Antes de la invasión, el Centro se utilizaba para todo tipo de celebraciones, no sólo religiosas, sino también comunitarias.

De hecho, familias de los pueblos de alrededor también lo utilizaban, aunque no fuesen cristianos. Gracias a Ayuda a la Iglesia Necesitada, Rami y Rita han podido celebrar su matrimonio allí y fundar una familia en su tierra, en la que los cristianos llevaban siglos de presencia y la que Daesh les intentó arrebatar. Que Dios bendiga a esta nueva familia.