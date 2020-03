¿Puede existir la fe sin los sacramentos en el cristianismo?

¿Existe la fe sin sacramentos? Es decir, ¿tenemos fe sin la necesidad de comulgar, confesarnos, bautizarnos...? Indaga en la respuesta a esta pregunta el documento elaborado por la Comisión Teológica Internacional -apobado por el Papa Francisco- 'La reciprocidad entre la fe y los sacramentos en la economia sacramental'. Y el resultado es claro: "La fe es sacramental, es decir que la fe se expresa y busca los sacramentos".

Así lo asegura Gabino Uríbarri, catedrático de la Universidad Pontificia de Comillas y miembro de la comisión teológica. Él ha sido redactor en la creación de este documento y expone la 'fractura' que puede surgir en la vida espiritual: "La manera de darse la creencia hoy en día en los antiguos países cristianos, es creer sin pertenecer. Uno tiene una fe personal privada, a su aire, pero que no entiende que eso tiene una vinculación comunitaria, eclesial y con la institución".

"Los sacramentos se convierten en algo a lo que privadamente -cuando tengo interés o quiero expresar mi fe-, acudo a ellos; pero no tiene un componente que entronca directamente con la fe", explica Uríbarri. Y si esto ocurre "nos perdemos la comprensión de la fe cristiana. Porque en ella el centro es Jesucristo y Él es verdadero Dios y verdadero hombre. En un hombre se da la transmisión de la divinidad y eso impregna todo el conjunto de la fe cristiana. Los sacramentos presuponen la fe, pero también la alimentan. Si uno no se alimenta de los sacramentos su fe languidece y se pierde".

Los sacramentos son ese contacto con Jesuscristo

"Los sacramentos son ese contacto con Jesuscristo, con el Espíritu Santo y la salvación, mas allá de que yo lo sienta mucho o poco". El documento no entra en casos concretos, pues está pensado para toda la Iglesia. pero "insiste en tres líneas: la importancia de la catequesis previa, la importancia de la misma celebración de los sacramentos -que ayude a captar lo que se está celebrando como un momento importante-; y después de la celebración de los sacramentos, continuar con esa formación".

El sacramento del matrimonio

Se da en la actualidad la situación de que es habitual que se acuda al sacramento del matrimonio sin una concepción de la fe real. Según Uríbarri, este es "un problema que se viene arrastreando. El sacramento del matrimonio tiene la particularidad de que es una realidad natural que por la fe o que Jesucristo la elevó a una relaidad sobrenatural. En un contexto tan lejano a la concepción de la Iglesia del matrimonio natural -que tiene las mismas características que el sobrenatural: el bien de los cónyuges, la indisolubilidad, el bien de la prole...- eso hoy en día no se puede dar por descontado, que en ausencia de fe en nuestro contexto cultural están pensando en casarse con la mentalidad natural".

"Pero si no hay una realidad natural, no hay atisbo de fe o la han abandonado de manera consciente, no hay garantías de que se de la realidad natural previa, sobre la que luego se eleva a sacramento". Eso sí, aunque no lo especifique el documento afirma que hay que "ayudar a la gente en el lugar donde están, que la celebración del sacramento sea motivo de redescubrimiento de la fe y hacer todo lo posible".