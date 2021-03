El proyecto educativo y misionero en el que la radio es la herramienta fundamental

Los misioneros agustinos que tienen encomendado el Vicariato Apostólico de Iquitos, al noroeste de Perú, han lanzado una iniciativa para dotar a 7.000 familias de aparatos de radio para que la población infantil y juvenil de las comunidades indígenas de la selva amazónica pueda continuar con sus estudios desde casa. Desde los años 70 del pasado siglo la Iglesia dispone en esta región de la emisora Radio la Voz de la Selva, que es un eficaz instrumento educativo siempre que pueda accederse a sus emisiones.

El proyecto busca mejorar el acceso de los estudiantes de la Educación Básica Regular a las clases que ofrece el Ministerio de Educación de Perú a través de la radio, con el programa “Aprendo en Casa”. Se quiere comenzar esta acción con 7.000 familias, lo que supondría el acceso a la radio de 26.000 estudiantes. Para ello van a capacitar a 200 docentes para que puedan brindar apoyo a los estudiantes y sus familias de modo que aprovechen mejor las clases a través de la radio.

Disponer de un receptor de radio en los hogares a lo largo y ancho de los ríos de esta región amazónica, donde no hay otra forma de comunicación -ni televisión, ni Internet-, significaría un gran avance para muchas cosas, no solo para la educación, sino también para temas de cultura, salud, medio ambiente, y por supuesto, evangelización. Se ha comprobado cómo en este año de coronavirus los mensajes relacionados con la prevención, la higiene o el cuidado de los enfermos, no han llegado bien a los más recónditos lugares de la selva, por la falta de aparatos de radio en los hogares y, donde los había, no llegaba bien la señal.

Por eso, el proyecto no contempla solo fabricar radios, sino mejorar la señal para que llegue con fuerza y nitidez a todos los lugares de la selva. Para lograr esto hay que añadir más potencia a los transmisores y mejorar la antena de Radio la Voz de la Selva.

Una de las cosas interesante del proyecto es que los aparatos de radio se construyen allí mismo utilizando elementos reciclables, así como energía solar para su funcionamiento. La fabricación de cada aparato tiene un coste de 20 euros, y las diversas realidades del mundo agustiniano de la Provincia de San Juan de Sahagún de España van a colaborar con este proyecto a través de su Secretariado de Misiones, Justicia y Paz.