La primera vez que un Papa visita la península Arábiga

Por primera vez un Papa va a pisar la Península Arábiga. El Papa estará en Abu Dabi del 3 al 5 de febrero, para participar en un encuentro interreligioso internacional organizado por el jeque Mohammed bin Zayed, que tiene el cargo de Ministro de Tolerancia. Precisamente este país está celebrando un año dedicado a la Tolerancia.

Pero el Papa va a encontrarse también con una nutrida y singular comunidad católica. De hecho la Península Arábiga está llena de inmigrantes católicos que han llegado buscando trabajo en las monarquías petroleras o escapando de la guerra. Son filipinos, indios, sri-lankeses, jordanos, palestinos, sirios, iraquíes... Algunas estimaciones cifran en 2,4 millones los católicos en el Vicariato de Arabia del Norte, que engloba Bahrain, Kuwait, Qatar y Arabia Saudí. A estos hay que sumar otros 940.000 en el Vicariato de Arabia del Sur (Emiratos Árabes Unidos, Omán y Yemen).

Los Emiratos gozan de bastante estabilidad política, aunque la agencia AsiaNews recuerda que no faltan aspectos oscuros, como su implicación en la guerra de Yemen y los casos de represión interna. En todo caso, la invitación al Papa es una forma de plantar cara a los que promueven el fanatismo. En Abu Dabi hay libertad de culto para acudir a las pocas iglesias del país... si los jefes musulmanes lo permiten, porque el domingo no es festivo. También está organizada la catequesis. Sin embargo no se pueden realizar actividades religiosas en las calles, ni procesiones, ni invitar a un musulmán a hacerse cristiano.

Los actos de la visita del Papa serán transmitidos por la televisión pública y por otros canales. No solo los católicos están ilusionados y esperanzados; también lo están los cristianos de diversas iglesias orientales, como los coptos egipcios, muy numerosos en el país. No faltarán a la Misa presidida por Francisco en el estadio Sheik Zayed, la primera que celebre un Papa en toda la historia de la Península Arábiga