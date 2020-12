Mons. Valera Sánchez, nuevo obispo de Zamora: "Me estoy encontrando con una fe maravillosa"

El sábado 12 de diciembre se abrían las puertas de la iglesia-catedral de Zamora para recibir al obispo electo mons. Fernando Valera Sánchez. El nuevo obispo acudía para tomar posesión de la diócesis, que ha pasado un tiempo sin él después del fallecimiento de mons Gregorio Martínez Sacristán.

El prelado comparte en El Espejo de la Cadena COPE sus primeras impresiones: La celebración "ha sido ese pentecostés que supone una ordenación episcopal, que es recibir el Espíritu que te hace obispo de la Iglesia al servicio de Zamora. Ha sido una celebración preciosa con una participación excelente, unos cantos maravillosos y saliendo de ahí y empezando la labor y el camino en esta Iglesia".

Mons. Valera Sánchez recuerda sus orígenes: "Yo nací en una familia cristiana y mi niñez y mi infancia fue religiosa dentro de la familia. En la adolescencia vienen las preguntas y en una exposición del Santísimo, un domingo, sentí la experiencia ante el Señor de que mi vida era de Cristo. Y eso no me ha dejado nunca. Esto fue con 15 años y dos años más tarde surgió la pregunta del sacerdocio y se fue haciendo cada vez más grande. El discernimiento me llevó a ponerme en manos de la Iglesia y a aceptar la voluntad de Dios que era que fuera sacerdote".

En sus primeros pasos en su nueva diócesis asegura que "me estoy encontrando con una fe maravillosa, con una Iglesia que camina, que vive las dificultades con profundidad, marcándose el reto de lo que ahora mismo se está viviendo sociológicamente en el momento tan difícil de esta crisis... Y una acogida excepcional. Es verdad que desde el mediterráneo hasta Castilla, que es donde están las raíces de España y esas raíces católicas tan profundas, esa sobriedad y esa belleza profunda que llama al ministerio de Dios que encierra el arte románico que para mí es algo muy hermoso".

Una nueva etapa para mons. Fernando Valera Sánchez que tiene delante de sí el problema de la España vaciada y a una iglesia dispuesta y que ha acogido a su nuevo obispo con alegría.