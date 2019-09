Mons. Bombín nos cuenta la realidad de la Iglesia en Madagascar

Madagascar ha sido la segunda parada de este cuarto viaje apostólico del Papa Francisco por África. En la isla ha pasado el fin de semana, participando en multitud de actos y encuentros con la Iglesia en aquel país. Un país con altos índices de pobreza, pero en el que la población no pierde la fe.

Testigo de todo ello es Mons. Gustavo Bombín Espino, O.SS.T., el obispo español que está al frente de la diócesis de Maintirano, en Madagascar. Natural de San Llorente (Valladolid), este religioso trinitario lleva desde 1987 como misionero en la isla.

En 'El Espejo' de la Cadena COPE, Mons. Bombín ha recordado, en primer lugar, las indicaciones que Francisco les ha dado a los obispos malgaches en el encuentro que mantuvo con ellos. “En lo que más ha incidido ha sido en decir 'somos pastores de una Iglesia pobre, misionera y con alegría'. Y eso nos lo ha repetido por activa y por pasiva”, explica el obispo español, que recuerda cómo Francisco les ha indicado que “nuestro trabajo de obispos, de pastores es de entrega, de compromiso con la Iglesia pobre. No solamente trabajar para los pobres, sino trabajar desde la Iglesia pobre y con los pobres”.

"La Iglesia de Jesucristo es la Iglesia pobre, la Iglesia de entrega"

Mons. Bombín aún no se explica de dónde viene la alegría con la que los malgaches viven el viaje del Papa, teniendo en cuenta las dificultades a las que se enfrentan cada día los ciudadanos de la isla. “Viendo cómo viven, dices cómo pueden vivir con esta alegría, con esos ojos abiertos, con esa sencillez... faltándoles tantas cosas como pensamos nosotros que nos hacen falta para ser felices... pero es la filosofía de vida que tienen ellos, y saber que no es más feliz el que más tiene sino el que menos necesita. Eso se cumple al pie de la letra aquí en Madagascar”.

Dichosos vosotros, dichosa la Iglesia de los pobres y para los pobres, porque vive impregnada del perfume de su Señor, vive alegre anunciando la Buena Noticia a los descartados de la tierra, a aquellos que son los favoritos de Dios. #ViajeApostólico #Madagascar — Papa Francisco (@Pontifex_es) 8 de septiembre de 2019

El obispo de Maintirano cree que el futuro de la Iglesia en Madagascar pasa por ser conscientes de que la Iglesia de Jesucristo es pobre. “Es verdad que estamos bendecidos por muchísimas vocaciones, pero no nos quedamos solamente en el número. Pero hay que tener cuidado: no todo el que quiere ser cura quiere servir. Y hay que dejarlo claro desde la entrada en la formación de cualquier religioso, religiosa, sacerdote, hermano... Entrar en la Iglesia supone ser pobre y estar comprometido con el pueblo. Todo lo demás hay que relativizarlo. Que se sepa desde el principio: la Iglesia de Jesucristo es la Iglesia pobre, la Iglesia de entrega y de compartir y de estar dispuestos a trabajar unos con otros. Estamos en camino, pero estamos empezando y queda mucho por hacer. No hay que despistarse, el acostumbrarnos a lo bueno y no cumplir con lo debemos es muy fácil”, concluye Mons. Bombín.