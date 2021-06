Sanz Montes sobre las injurias: "Intentan ganar ante los medios lo que están perdiendo en los tribunales"

La Asociación eclesial 'Lumen Dei' viene denunciando que diferentes medios de comunicación, han publicado historias falsas en torno a la institución. Don Jesús Sanz Montes es el arzobispo de Oviedo y además el superior de la asociación. Él es una de las personas en el punto de mira de estas calumnias y acude a El Espejo de la Cadena COPE para aclarar una historia que comienza en 2008 con la intervención de la Santa Sede.

En el año 2008 la Santa Sede decide intervenir 'Lumen Dei' porque "como con otras asociaciones, son tres las cuestiones: abusos sexuales, opacidad en el campo económico y un control en las conciencias", explica mons. Sanz Montes. "Es evidente que hay algo mal planteado o que se puede haber deteriorado con el tiempo en la asociación. Por eso la Iglesia que es Madre, interviene para poner cordura, para que se pida perdón y para retirar a las personas inadecuadas. Esto es lo que sucede en aquel año 2008".

El actual arzobispo de Oviedo fue designado superior de la asociación tras la labor que realizó monseñor Sebastián rodeado de querellas y denuncias por la situación que se vivía en 2008: "Hubo que hacer unas constituciones porque todas las que se habían presentado hasta ese momento desde su fundación en Perú, estaban indebidamente planteadas y la Santa Sede no podía aprobarlas. Llega un momento que tienes que tomar todos esos temas, los abusos, la economía y el control de las conciencias, que no son palabras menores. En ese momento estas personas se defienden contra su propia Iglesia, porque no les interesa. Y aquí es cuando se produce una ruptura con una serie de personas que deciden caminar por su cuenta. Cuando ellos se marchan, se quedan en los lugares que estaban habitando, se quedan con todo lo que no es suyo. Yo he tenido que sufrir por este motivo 31 juicios, y no es nada sencillo. Todos ganados", relata el prelado.

"Como consecuencia de la gestión anterior, 'Lumen Dei' se encuentra con un agujero: un escenario de herencia en la tque teníamos que pagar deudas con las que 'Lumen Dei' solo podía responder con su propio patrimonio. Yo jamás he tocado un duro y jamás me he llevado un céntimo. Ellos tienen para salir al paso de deudas e hipotecas. Ellos tienen que proceder a la venta de inmuebles para solventar estas necesidades. Ellos han tomado estas decisiones", explica mons. Sanz Montes.

El superior de la asociación eclesial cuenta en los micrófonos de El Espejo cómo le ha afectado también a él personalmente esta situación: "Muchos disgustos y algunos sufrimientos. He sido víctima de una serie de calumnias y mentiras que intentan quitarte la dignidad. Ellas no son monjas, ni misioneras, ellas se adueñan como okupas de lo que no les pertenece. Ellos te roban y después te acusan como ladrón. Esto es pintoresco, pero además me duele sobre todo que utilicen a los pobres para quedarse con lo que no les corresponde. Esa victimización de que somos las 'pobres monjitas' a las que quieren desalojar... ellas quieren apalancarse en estos lugares. Yo no tengo nada que ver y Lumen Dei no tiene nada que ver con todo esto".

Respecto a las diferentes publicaciones que se han realizado en torno a la asociación en diferentes medios de comunicación, el arzobispo de Oviedo afirma que "ellas intentan ganar ante los medios lo que están perdiendo en los tribunales. No han ganado ningún juicio porque no tienen razón de ser. Estamos aquí aguantando con mucha esperanza y el afecto no me ha faltado. He recibido muchos apoyos de mucha gente buena que intenta acompañarme en estos momentos".

Los medios de comunicación que han sembrado esta polémica son "hostiles hacia la Iglesia. Más allá del interés de estas señoritas, ven un pretexto para herir a la Iglesia. En esta batalla cultural nosotros lo tenemos claro. Son medios que aprovechan este caso para hacer daño y erosionar a la Iglesia Católica".

Y a pesar de esta complicada situación, la asociación eclesial Lumen Dei sigue adelante con su labor: "Es un grupo pequeño pero suficiente y bendecido con vocaciones. Están cerca de los verdaderos pobres y con un espíritu de servicio hacia ellos siguen a Dios. Ellos intentan ser la luz de Dios y ellos son los que siguen con la bendición de la iglesia y del Santo Padre Francisco".