Los salesianos en Sierra Leona: "La agitación es terrible"

Sierra Leona uno de los países más pobres de África. Y para colmo empieza abril de 2021 con un incendio importante en su capital, Free Town. El fuego se ha llevado por delante 500 viviendas en uno de los barrios más pobres y 7.000 personas lo han perdido todo, entre ellos menores. A estos niños, les apoya el centro Don Bosco Familia de los salesianos. Dada la situación, se han puesto manos a la obra para responder a esta tragedia. Su director, Jorge Crisafulli, atiende a los micrófonos de El Espejo.

Crisafulli expone la situación, que previamente al incendio ya era dramática: "Free Town tiene 67 slums. Son lugares ilegales donde la gente toma la tierra y levanta casas como pueden para vivir. Aquí la gente pobre vive sobre el mar, y la gente rica en la montaña, donde se vive mejor. Estos asentamientos ilegales están formados por muchísimas personas. En 2016 tuvimos un incendio, pero este lugar es mucho más grande donde viven entre 15 mil y 20 mil personas. 7 mil han quedado a la intemperie. Hay que encontrar solución concreta para estas personas".

Las consecuencias de este terrible incendio han sido devastadoras: "La agitación es terrible. Ya son personas vulnerables, peo con el COVID dando vueltas, se te destruye la casa, pierden absolutamente todo... esta gente vive al día. Estábamos apoyándoles con comida y ahora han perdido todo y están en la calle. La situación es dramática, estamos en contacto con el gobierno para resolver este problema tan grande. Aquí les ofrecemos comida, atención médica, ropa para tres meses..."

"Hay que venir a África y vivirlo. De lo que más me impresiona es la resiliencia y la capacidad de sufrir. Ponerse de pie y seguir luchando. Verlos levantarse con esperanza y decir Dios me lo dio, Dios me lo quitó... impresiona mucho. Es gente con capacidad para recuperarse".