Las comunidades cristianas en Níger se enfrentan al terrorismo y la inestabilidad

Los atentados terroristas en Níger se suceden con demasiada -siempre lo es- frecuencia. Es uno de los países más pobres del mundo y la noche del 30 de marzo sufrió un intento de golpe de estado, que retrata la inseguridad que vive el país. Es la población la que padece esta violencia y por supuesto también los cristianos. Por eso analizamos la situación con el Padre Mauro Armanino, de la Sociedad de Misiones Africanas que realiza su labor en la capital de Níger.

El padre Mauro explica en qué situación se encuentra el país: "Estamos a dos días de la toma de poder del nuevo presidente elegido. Se vive lo que se ha vivido estos años. En un país fundamentalmente dividido entre una minoría que rueda en torno al poder y una oposición que fue hecha pedazos. No ha habido comunicación entre el poder y la oposición. Vivimos contradicciones como una violencia armada en un país muy frágil y pendiente de ayudas exteriores. La comunidad internacional quiere que este algo estable a cualquier precio, cerrando los ojos sobre un gobierno que tenía 43 ministros. Hacía falta reparar lo que hicieron, y esto dice mucho sobre la externalización de las fronteras por donde pasaban millares de migrantes. Estamos siempre los últimos".

Los cristianos no son los más afectados, pero hace unas semanas vivimos la liberación del misionero Luigi Maccali en el país: "La comunidad cristiana vive en un entorno en el que se quemaron iglesias en 2015, pero los muertos son todos musulmanes. Los cristianos so pequeñas comunidades donde los nigerinos son una minoría, vienen de Togo de Nigeria de Costa de marfil... y tienen miedo porque no se sabe nunca lo que puede ocurrir. Los problemas siguen, la gente no puede ni rezar, han puesto minas en parroquias... y todo esto complica la vida de la gente. Los que están pagando con la vida son los musulmanes".

"El primer problema es que el estado está ausente donde hay problemas. Ha estado así durante años y cuando hay vacío, este se llena, pero de otra manera. Además hay mucha pobreza y miseria, entonces el que promete algo tiene discípulos. Hay demasiados intereses nacionales y extranjeros. No hay que aislar lo que está ocurriendo en Niger como en el resto de todo este área".