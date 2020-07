Javier Sánchez Cañizares, el profesor que combina ciencia y fe en la Universidad de Navarra

Puede que debido a algunas ideas preestablecidas, a veces parezca contradictorio hablar de la ciencia caminando de la mano con la fe. Pero Javier Sánchez Cañizares sabe que no tiene nada de contradictorio. Es profesor de la Universidad de Navarra y nuevo miembro de la International Society for Science and Religion, así que sabe mucho de la relación entre la fe y la religión.

También es director del grupo 'Ciencia, razón y fe' de la universidad y habla en El Espejo sobre en qué consiste su trabajo: "Es un grupo de profesores que quieren dialogar sobre cuestiones donde la ciencia y la religión tienen algo que decir. Hay algunas cuestiones donde ambas tienen una visión más o menos conjunta, porque hablan de la misma realidad. A veces parece que podríamos pensar que dicen cosas diferentes, por eso es bueno que nos escuchemos y veamos la complementariedad que hay entre ambas. Esto nos parece muy relevante y una contribución a la universidad y eclesial, para los que somos creyentes".

Javier cuenta que es importante en este debate que "los profesores tengan doble background. Que conozcan bien la ciencia, porque se han dedicado a ella, y por otro lado que tengan ese interés por las humanidades, la religión, la teología..." Asegura que es importante "ser capaz de escucharnos, que a veces es lo más difícil con el lenguaje que tiene cada disciplina, sabiendo que tienen cosas que ofrecer la una a la otra".

Este grupo es "muy multiconfesional, hay gente de muchas religiones y también los hay más póximos al ateísmo y al agnosticismo. Luego el nivel cientifico de los integrantes es bastante grande, gente de un nivel profesional muy importante: por ejemplo el actual 'premio Templeton' Francis Collins, forma parte de ella".

Frente a los prejuicios que tiene cada persona sobre estos ámbitos "es difícil cambiar las representaciones que tenemos, por eso hay que empezar por el diálogo. Una de las ideas que tenemos es ayudar también a cambiar esas representaciones que podemos tener de la fe o a veces también de la ciencia, que son un poco simplistas y darnos cuenta de que la realidad es más compleja de lo que podemos imaginar".

"Hay que ser conscientes de que la ciencia está realizada por personas que tenemos nuestros límites y a veces la naturaleza es mucho más grande de lo que pensamos o lograr resolver", explica el profesor refiriéndose a la situación del coronavirus. "Hay que saber combinar esa ilusión por conocer cada vez mejor el mundo y al mismo tiempo ser conscientes de nuestros límites".